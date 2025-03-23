Хорошие новости: уровень заболеваемости туберкулезом в Эстонии достиг крайне низкого уровня

В прошлом году показатель заболеваемости туберкулезом на 100 000 человек составлял 6,5, а показатель распространенности - 5,2. Всего было зарегистрировано 90 случаев заболевания туберкулезом, из них 71 первичный, 18 рецидивных, и один случай рецидивирующего туберкулеза. Это на девять случаев меньше, чем в 2023 году. Среди больных 66 мужчин и 24 женщины, тем самым мужчины составили 73,7 процента. Самому старшему пациенту было 93 года, а самому младшему - 20 лет. В прошлом году туберкулез не был диагностирован ни у одного ребенка или подростка.

«В Эстонии доступны экспресс-тесты, лечение и препараты нового поколения бесплатны и доступны для всех слоев общества. Кроме того, социальная поддержка с мотивацией - все это обеспечило хорошие результаты лечения, что привело нас к сокращению числа случаев заражения в обществе, - сказала руководитель отдела регистров TAI Пирет Вийклепп. - Сегодня проблема заключается в том, что ни сами люди, ни медицинский персонал не сразу подозревают туберкулез, и в некоторых случаях диагностика, а потому и начало лечения могут запаздывать».

В прошлом году было зарегистрировано 13 случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), что составляет 17,8 процента от всех случаев легочного туберкулеза с положительным результатом посева. Этот показатель является одним из самых высоких в Европе, при этом доля лекарственно-устойчивых форм в странах ЕС составляет 5,3 процента.

Высокая распространенность такой формы сохраняется на протяжении многих лет, и ее причины во многом уходят корнями в прошлое, когда в обществе начали распространяться лекарственно-устойчивые штаммы. Определенная часть населения заражена устойчивыми возбудителями, и это одна из главных причин, по которой эти формы заболевания не исчезнут в ближайшем будущем.

В Эстонии противотуберкулезные препараты доступны всем нуждающимся в них пациентам, амбулаторное лечение туберкулеза организовано гибко и ориентировано на пациента, а стационарное лечение доступно всем нуждающимся в нем инфекционным больным.

День борьбы с туберкулезом, организованный ВОЗ, отмечается завтра, в понедельник, поскольку в этот день исполняется 143 года с тех пор, как 24 марта 1882 года немецкий ученый-медик Роберт Кох объявил об открытии бактерии туберкулеза.