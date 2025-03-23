Игорь Таро, который до сих пор возглавлял комиссию Рийгикогу по окружающей среде, признался, что долго не размышлял, когда председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас предложила ему стать министром внутренних дел.
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Будущий глава МВД Игорь Таро: над предложением работать в правительстве долго не раздумывал
На вопрос, почему он займет должность министра внутренних дел, а не, например, министра региональго развития и сельского хозяйства, Таро ответил: «Другой должности не предлагалось. Я не стал долго думать, потому что и министр внутренних дел очень «региональный», если посмотреть, чем он занимается. Поэтому, несмотря на мое региональный и уездный бэкграунд, я нисколько не колебался».