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Будущий глава МВД Игорь Таро: над предложением работать в правительстве долго не раздумывал

Перевод: Павел Соболев
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По словам будущего главы МВД Игоря Таро, с ожиданиями жителей Эстонии от власти он хорошо знаком по встречам с населением в библиотеках, которые он проводил как депутат Рийгикогу.
По словам будущего главы МВД Игоря Таро, с ожиданиями жителей Эстонии от власти он хорошо знаком по встречам с населением в библиотеках, которые он проводил как депутат Рийгикогу. Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Игорь Таро, который до сих пор возглавлял комиссию Рийгикогу по окружающей среде, признался, что долго не размышлял, когда председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас предложила ему стать министром внутренних дел.

На вопрос, почему он займет должность министра внутренних дел, а не, например, министра региональго развития и сельского хозяйства, Таро ответил: «Другой должности не предлагалось. Я не стал долго думать, потому что и министр внутренних дел очень «региональный», если посмотреть, чем он занимается. Поэтому, несмотря на мое региональный и уездный бэкграунд, я нисколько не колебался».

Оценивая предстоящее поле деятельности, политик признал, что если посмотреть на «передовую» полицейских, пограничников и спасателей, то шлифовать уже нечего. Основные вызовы в настоящее время заключаются в защите населения.

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