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Жизнь в страхе: люди боятся следующего шага убийцы

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Александр часто бродит по чужим дворам. Его не останавливают заборы и другие преграды. На вопрос, почему он находится на чужой территории, он отвечает сбивчиво и переводит разговор на другую тему. Он часто просит сигареты, алкоголь и деньги.
Александр часто бродит по чужим дворам. Его не останавливают заборы и другие преграды. На вопрос, почему он находится на чужой территории, он отвечает сбивчиво и переводит разговор на другую тему. Он часто просит сигареты, алкоголь и деньги. Фото: Erakogu

За последние годы правительство приняло меры, которые значительно сократили количество заключенных. По данным обзора преступности Министерства юстиции за 2022 год, на конец года в тюрьмах и арестных домах находилось 2073 человека, что означает, что за последние десять лет их количество сократилось почти на 1300.

Этого удалось достигнуть отчасти за счет использования других форм наказания, таких как общественные работы и испытательный срок. В то же время рассматривается возможность сдачи вакантных тюремных мест в аренду зарубежным странам, например, Великобритании, тюрьмы которой переполнены.

Всё это вызвало обеспокоенность тем, что лица, освобожденные досрочно или отбывающие альтернативные наказания, могут представлять опасность для общества, особенно если они остаются без присмотра или поддержки.

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