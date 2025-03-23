Жизнь в страхе: люди боятся следующего шага убийцы

За последние годы правительство приняло меры, которые значительно сократили количество заключенных. По данным обзора преступности Министерства юстиции за 2022 год, на конец года в тюрьмах и арестных домах находилось 2073 человека, что означает, что за последние десять лет их количество сократилось почти на 1300.
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Этого удалось достигнуть отчасти за счет использования других форм наказания, таких как общественные работы и испытательный срок. В то же время рассматривается возможность сдачи вакантных тюремных мест в аренду зарубежным странам, например, Великобритании, тюрьмы которой переполнены.