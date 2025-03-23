Жизнь в страхе: люди боятся следующего шага убийцы

Александр часто бродит по чужим дворам. Его не останавливают заборы и другие преграды. На вопрос, почему он находится на чужой территории, он отвечает сбивчиво и переводит разговор на другую тему. Он часто просит сигареты, алкоголь и деньги.

За последние годы правительство приняло меры, которые значительно сократили количество заключенных. По данным обзора преступности Министерства юстиции за 2022 год, на конец года в тюрьмах и арестных домах находилось 2073 человека, что означает, что за последние десять лет их количество сократилось почти на 1300.