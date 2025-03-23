УРМАС РЕЙНСАЛУ Новое правительство Эстонии не правое, а просто плохое

Премьер-министр Михал пообещал привлечь к обсуждению предпринимателей, и на самом деле пару дней продолжались формальные координационные раунды, которые привели к письмам протеста от бизнес-организаций.

Месяц назад бизнес-организации единогласно потребовали, чтобы Эстония не присоединилась к более масштабным климатическим амбициям ЕС по сокращению выбросов на 90 процентов к 2040 году. Правительство формально обдумало это и заявило о своей поддержке этих амбиций.

Теперь о бюрократии и налогах

В своей «инаугурационной» речи восемь месяцев назад премьер-министр пообещал, что каждое новое постановление будет отменять существующее - шаг, который казался ошеломляющим. Премьер-министр Михал пообещал нам налоговый мир, но на самом деле налоги, проталкиваемые тем же руководством, в этом году выросли до более чем 1 млрд, а в следующем году нас ждет новая волна повышения налогов.

Под давлением общества два элемента повышения налогов (подоходный налог на прибыль компаний и два процента необлагаемого налогом дохода) будут демонтированы, поэтому выходит, что более раннее заявление Кристена Михала о том, что альтернативы повышению налогов нет, оказалось ошибочным.

Попутно сообщается, что налог с оборота в размере 24 процентов останется в силе навсегда. Это означает, что, по видению нынешних лидеров Эстонии, один из самых высоких уровней в Европе эффективного налога на потребление останется постоянным.

Этот год стал годом повышения налогов Партией реформ