Те же мужчины и женщины, которые запустили бесчисленное количество неверных начинаний за последние два года, заявляют, что после этих двух лет руководства они теперь за два месяца определят, как нужно руководить. По иронии судьбы, правительство Михала смогло утвердить план работы только в январе, хотя было сформировано в июле, и теперь начинается заход на новый круг на все том же стадионе, пишет председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Новое правительство Эстонии не правое, а просто плохое
Кристен Михал сказал, что нынешнее правительство и предыдущее отличаются, как день и ночь. Красиво сказано, но в чем различия? Давайте оглянемся назад во времени, а также посмотрим на первые политические решения двухпартийного правительства, принятые на заседании на прошлой неделе.
Вы помните, что обещал премьер-министр Кристен Михал, вступив в должность восемь месяцев назад: уверенность, конкурентоспособность, решительность. В действительности все три партии, находившиеся до сих пор у власти, к сожалению, устами своих же политиков говорили, что налицо управленческий хаос, вредящая экономике политика и отсрочка принятия решений в сфере безопасности.
Прежде всего - о хаосе в энергетике
Нынешняя же компания объявила народу Эстонии после выборов, что начнется зеленая революция (это слова Каи Каллас после вступления в должность).
Под руководством Михала для этой цели было сформировано Министерство климата (сейчас меняется название, но не компетенция) и на два года был разработан климатический закон, и в его случае сейчас констатируется, что он зашел в тупик и что его будут впихивать в различные законы по частям. По сути, эта инициатива провалилась.
На основе проекта Закона о климате Кристен Михал подготовил проект плана развития энергетической экономики, который также подвергся разрушительной критике.
Что касается энергетики, месяц назад премьер-министр объявил о крупном энергетическом соглашении о субсидировании морских ветряных электростанций, которое развалилось под давлением общества. Теперь власти потихоньку готовятся пойти на новую попытку.
На прошлой неделе правительство во главе с Михалом обсудило предложение «Отечества» отказаться от цели 100-процентной возобновляемой энергетики к 2030 году - амбиции, которую эксперты по энергетике считают нереальной и необоснованной. Правительство отклонило его с таким обоснованием, что «Минклимата предлагает правительству не поддерживать проект. Производство электроэнергии в Эстонии должно быть чистым, надежным и доступным. Ставка на ископаемое топливо не достигает этой цели».
О финансах
Два года они занимались организацией государственных финансов. При этой организации финансов, обещанной кандидатом в премьер-министры Михалом, Эстония достигла самого быстрорастущего государственного долга в Европе, и Михал довольно открыто высказывается по этой теме. Нам рассказали и о нулевом бюджете в денежно-кредитной политике страны - это оказалось провалом, о котором больше не говорят.
Кристен Михал пообещал сократить государственные расходы в этом году на пять процентов, но на самом деле, по данным Госконтроля, вместо этого они увеличатся на 155 млн евро. Премьер-министр также говорил о прозрачном бюджете, но и это реализовать не удалось.
На прошлой неделе правительство обсуждало предложение «Отечество» сделать Закон о государственном бюджете основанным на затратах. Михал отверг это предложение со следующей аргументацией: «Согласно плану действий правительства, в этом году также планируется изменить Закон о госбюджете. Основное внимание уделяется принятию изменений в рамочную бюджетную директиву ЕС, и продолжается работа с целью дальнейшего повышения понятности и прозрачности структуры государственного бюджета».
Премьер-министр Михал пообещал привлечь к обсуждению предпринимателей, и на самом деле пару дней продолжались формальные координационные раунды, которые привели к письмам протеста от бизнес-организаций.
Месяц назад бизнес-организации единогласно потребовали, чтобы Эстония не присоединилась к более масштабным климатическим амбициям ЕС по сокращению выбросов на 90 процентов к 2040 году. Правительство формально обдумало это и заявило о своей поддержке этих амбиций.
Теперь о бюрократии и налогах
В своей «инаугурационной» речи восемь месяцев назад премьер-министр пообещал, что каждое новое постановление будет отменять существующее - шаг, который казался ошеломляющим. Премьер-министр Михал пообещал нам налоговый мир, но на самом деле налоги, проталкиваемые тем же руководством, в этом году выросли до более чем 1 млрд, а в следующем году нас ждет новая волна повышения налогов.
Под давлением общества два элемента повышения налогов (подоходный налог на прибыль компаний и два процента необлагаемого налогом дохода) будут демонтированы, поэтому выходит, что более раннее заявление Кристена Михала о том, что альтернативы повышению налогов нет, оказалось ошибочным.
Попутно сообщается, что налог с оборота в размере 24 процентов останется в силе навсегда. Это означает, что, по видению нынешних лидеров Эстонии, один из самых высоких уровней в Европе эффективного налога на потребление останется постоянным.
Этот год стал годом повышения налогов Партией реформ
На прошлой неделе мы дали сегодняшним лидерам рекомендацию отменить резкое повышение земельного налога в этом и следующем году, против которого в прошлом году протестовали все бизнес-организации.
Правительство Михала заняло следующую негативную позицию: «Практика реализации не показывает, что изменения привели бы к чрезмерному налоговому бремени по всей Эстонии, которое заметно ухудшило бы экономическую безопасность жителей и деловой климат».
По мнению Swedbank, из-за повышения налогов и инфляции в этом году уровень жизни населения, к сожалению, снизится.
О безопасности
В эстонском обществе существует базовый консенсус в отношении содействия национальной обороне, и мы ожидаем, что наши руководители смогут обеспечить его соблюдение.
К сожалению, на этой неделе Союз оборонных предприятий опубликовал разгромную оценку способности правительства реализовать согласованные действия по развитию оборонной промышленности.
Рекомендации главкома Сил обороны не были учтены в полной мере в 2023 году (это также является причиной нынешней задержки с закупками боеприпасов), рекомендации сентября 2024 года были реализованы в виде политических решений только через полгода.
Это - следствие недостаточности управленческого потенциала.
Подводя итоги
Та же компания, которая в течение двух лет терпела неудачи в управлении и политическом выборе, продолжает существовать.
Теперь они делают это под лозунгом, показанным на новом слайде: лучшее правительство. Лучшее чем что? Чем их собственные неудачи? Чем правительство Каи Каллас? С чем Михал сравнивает новое правительство, когда говорит о дне и ночи, с той ночью, которая длилась уже во время его пребывания премьером?
Надо честно заявить, что в Эстонии не правое, а плохое правительство, это ведь была политическая повестка той же самой Партии реформ, которая проводилась последние два года, и, к сожалению, зашла в тупик. Постоянной сменой риторики и пререканиями в течение двух лет они это даже сами признают.
Было бы справедливо, если бы граждане Эстонии могли на новых выборах высказать свое мнение о том, что было сделано до сих пор, и сделать выбор, как действовать дальше.
Кристина Каллас на прошлой неделе признала, что сегодняшнее политическое руководство проводит политику, на которую у него нет мандата. В этом причина политического кризиса доверия в Эстонии.
Эстония не должна терять время или быть испытательной лабораторией для бесконечных политических фальстартов.