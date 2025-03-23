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ФОТО, ВИДЕО Спасателей вызвали на ландшафтный пожар рядом с железной дорогой, в опасной близости находились жилые дома

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Сегодня утром возле железной дороги в Выру вспыхнул пожар. Огонь стал распространяться в опасной близости от жилых домов. Загорелась земля рядом с железной дорогой, где было сухое сено и кустарник: это благоприятные условия для ландшафтного пожара.

По предварительным данным, пожар начался из-за разведения костра возле одного из домов. Ветер понес пламя вдоль железной дороги в сторону других жилых зданий. Местные жители также стали стараться потушить пожар.

К счастью, спасателям удалось быстро взять огонь под контроль. Машина спасателей уехала с места происшествия в 11:50.

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