ФОТО, ВИДЕО Спасателей вызвали на ландшафтный пожар рядом с железной дорогой, в опасной близости находились жилые дома

Сегодня утром возле железной дороги в Выру вспыхнул пожар. Огонь стал распространяться в опасной близости от жилых домов. Загорелась земля рядом с железной дорогой, где было сухое сено и кустарник: это благоприятные условия для ландшафтного пожара.