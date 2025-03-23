Сегодня, 23 марта, в 12:15 в полицию поступило сообщение о ДТП в Нарве на проспекте Кангеласте, где погиб водитель.
Автомобиль врезался в столб: водитель погиб
На месте происшествия выяснилось, что автомобиль Suzuki, которым управлял 72-летний мужчина, задел дорожный знак, а затем врезался в фонарный столб.
Водитель, который находился в автомобиле один, скончался на месте происшествия.
«Полицейский патруль, прибывший на место происшествия, попытался реанимировать находившегося за рулем мужчину, медики продолжили это делать, но, к сожалению, спасти жизнь ему не удалось», - сказал патрульный полицейский Нарвского отделения полиции Эдгар Олекс.
По предварительным данным, у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем, точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
«ДТП произошло на очень оживленной улице, но благодаря бдительности других участников дорожного движения в аварию больше никто не попал и никто не пострадал», - уточнил Олекс.