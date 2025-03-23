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Эксперты: Эстонии нужны законы, упрощающие производство частей мин и других боеприпасов

Перевод: Павел Соболев
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Обезвреженные украинскими военными российские мины.
Обезвреженные украинскими военными российские мины. Фото: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Три страны Балтии и Польша недавно объявили о своем намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей наземные мины. В то же время Министерство обороны обдумывает возможности появления правового пространства, позволяющего производить в Эстонии мины и другие системы вооружения в том случае, если в них не будет взрывчатых веществ.

«Эстония в вопросах минной войны отстала от времени, - говорит Маргус Саммельсаар, лауреат прошлогодней премии для молодых инженеров, в настоящее время занимающийся разработкой беспилотной системы обороны в Украине. - Кроме Eesti Arsenal, который производит мины, здесь никого нет, и поэтому, хотя выход из Оттавской конвенции был правильным шагом, он был бы сделан в неправильном порядке, то есть он был бы сделан до того, как тут удалось бы развить противопехотный потенциал и создать для него соответствующее правовое пространство».

«Через полгода Россия может раскидать дистанционные мины по всей Эстонии, и никто и и покашлять не сможет. Хотя она и так бы это сделала, но теперь никто не сможет осудить Россию за применение этого оружия. Мы же сами первые подняли вопрос», - говорит Саммельсаар.

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