Эксперты: Эстонии нужны законы, упрощающие производство частей мин и других боеприпасов

«Эстония в вопросах минной войны отстала от времени, - говорит Маргус Саммельсаар, лауреат прошлогодней премии для молодых инженеров, в настоящее время занимающийся разработкой беспилотной системы обороны в Украине. - Кроме Eesti Arsenal, который производит мины, здесь никого нет, и поэтому, хотя выход из Оттавской конвенции был правильным шагом, он был бы сделан в неправильном порядке, то есть он был бы сделан до того, как тут удалось бы развить противопехотный потенциал и создать для него соответствующее правовое пространство».