Папа римский впервые с момента госпитализации появился на публике. Его выписывают из больницы

Папа показался толпе на балконе больницы имени Агостино Джемелли, куда он был госпитализирован в середине февраля, и благословил собравшихся.

В течение дня Франциск будет выписан из больницы. Дальнейшее лечение он будет проходить в своей резиденции, ему предписан двухмесячный покой, а его публичная деятельность будет ограничена.