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Папа римский впервые с момента госпитализации появился на публике. Его выписывают из больницы

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Папа Римский Франциск.
Папа Римский Франциск. Фото: ANDREAS SOLARO

Папа римский Франциск впервые за последние пять недель появился перед верующими, пишет «Медуза».

Папа показался толпе на балконе больницы имени Агостино Джемелли, куда он был госпитализирован в середине февраля, и благословил собравшихся.

В течение дня Франциск будет выписан из больницы. Дальнейшее лечение он будет проходить в своей резиденции, ему предписан двухмесячный покой, а его публичная деятельность будет ограничена.

  • 88-летнего Франсиска госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но позже его состояние ухудшилось, у него выявили двустороннюю пневмонию. В начале марта понтифика подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
  • После госпитализации Франциска кардинал Джанфранко Равази допустил, что тот может отречься от престола. Его предшественник Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья, когда ему было 85 лет.
  • В течение первого месяца папу не видел никто, кроме медицинских работников и приближенных. 16 марта пресс-служба Ватикана опубликовала его первое фото после госпитализации, на нем понтифик был изображен со спины, а его лица не было видно.
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