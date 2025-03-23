Папа римский впервые с момента госпитализации появился на публике. Его выписывают из больницы
Папа показался толпе на балконе больницы имени Агостино Джемелли, куда он был госпитализирован в середине февраля, и благословил собравшихся.
В течение дня Франциск будет выписан из больницы. Дальнейшее лечение он будет проходить в своей резиденции, ему предписан двухмесячный покой, а его публичная деятельность будет ограничена.
- 88-летнего Франсиска госпитализировали 14 февраля с бронхитом, но позже его состояние ухудшилось, у него выявили двустороннюю пневмонию. В начале марта понтифика подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
- После госпитализации Франциска кардинал Джанфранко Равази допустил, что тот может отречься от престола. Его предшественник Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья, когда ему было 85 лет.
- В течение первого месяца папу не видел никто, кроме медицинских работников и приближенных. 16 марта пресс-служба Ватикана опубликовала его первое фото после госпитализации, на нем понтифик был изображен со спины, а его лица не было видно.