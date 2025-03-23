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Йоханнес Эрм выиграл серебро чемпионата мира!

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Йоханнес Эрм.
Йоханнес Эрм. Фото: Tingshu Wang

Зимняя часть сезона легкоатлетов достигла своей кульминации - чемпионата мира в закрытых помещениях в Нанкине. Звездой сборной Эстонии стал Йоханнес Эрм, завоевавший серебряную медаль в семиборье.

Эрм набрал 6437 очков, что стало новым рекордом Эстонии.

Эрм уступил чемпиону, норвежцу Сандеру Скотхейму, 39 очков. От Эрма на 62 очка отстал немец Тилль Стейнфорт, выигравший бронзу.

Еще один эстонский спортсмен, Ристо Лиллеметс, с суммой в 5866 очков стал восьмым.

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