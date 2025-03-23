Отть Тянак и Мартин Ярвеоя заняли второе место на этапе чемпионата мира

В начале этапа быстрый темп Тянака и Ярвеоя сразу стал заметным, но в субботу они столкнулись с техническими проблемами, что привело к большим потерям времени. Тем не менее, им удалось подняться наверх и в итоге финишировать на втором месте. На спецучастке эстонцы заработали за третье время бонусные три очка.

«Ясно, что это был огромный вызов. Я благодарен всей команде и механикам, которые поддерживали нас в гонке и помогли нам добраться для второго места. Техническое обслуживание никогда не было легким. Также большое спасибо болельщикам со всего мира, которые поддерживали нас в эти выходные, особенно местным жителям в Кении, ваша поддержка была великолепной», - указал Тянак.

Этап в Кении выиграл британец Элфин Эванс, а Тьерри Невиль из Бельгии стал третьим.

В общем зачете лидирует Эванс (Toyota) с 88 очками, вторым идет Невилль (Hyundai), у которого 52 очка, и на третье место поднялся Тянак (Hyundai) с 49 очками.