В прошлый четверг директор основной школы Хиллара Ханссоо в Пайде и исполняющая обязанности директора основной школы Хаммербека Керсти Кивисоо представила членам горсобрания отчет о том, как проходит руководство двумя школами, и рассказала об основных трудностях и положительных моментах. У депутатов также была возможность задать вопросы.
Проблемы нескольких основных школ: некачественное питание и протекающая крыша
По словам Керсти Кивисоо, перед школами стоит множество серьезных вызовов - в частности, внедрение инклюзивного обучения и организация обучения на эстонском языке для детей, для которых он не является родным. Кроме того, формат обучения «один ученик - один педагог» требует значительных ресурсов. Как и во многих других школах Эстонии, в школах Пайде остро ощущается нехватка квалифицированных учителей: пожилые педагоги постепенно уходят, а молодых специалистов им на смену не приходит.
В двух основных школах Пайде сейчас обучаются 77 детей из Украины. Часть из них не проявляет интереса к изучению эстонского языка.
«Есть семьи, которые надеются как можно скорее вернуться на родину. Кроме того, изучать язык сложнее, если в классе несколько детей из Украины - они, естественно, больше общаются между собой», - пояснила Кивисоо.
Если же в классе только один ребенок, не владеющий эстонским, ситуация оказывается гораздо благоприятнее. «У нас есть хорошие примеры, когда в таких условиях дети осваивали эстонский язык значительно быстрее. Это, конечно, был бы идеальный вариант», - добавила она.
Член городского собрания Янис Тикк поднял вопрос о некачественном и, по его словам, «пресном» питании в школе Хаммербека.
Керсти Кивисоо признала, что в последние недели с питанием действительно возникли серьёзные проблемы. «Наш повар болеет, его заменяет другой сотрудник. И действительно, жалобы поступают и от учителей, и от учеников. Мы уже передали поставщику питания соответствующую обратную связь», - сказала она.
Позже, в комментарии для Järva Teataja, Кивисоо уточнила, что блюда в школе все же не полностью лишены соли, но ее добавляется меньше, чем привыкли дети. В качестве альтернативы используются другие приправы.
«Сегодня с обедом, например, всё было в порядке», - сказала Керсти Кивисоо и подчеркнула, что делает все возможное, чтобы проблема с питанием была решена как можно скорее.
В настоящее время питание в основных школах Пайде обеспечивает фирма P. Dussmann Eesti OÜ, срок действия договора с которой как раз подходит к концу. Новый государственный тендер на выбор поставщика питания планируется объявить летом.
Кивисоо отметила и положительные моменты. По ее словам, учащиеся и учителя в целом довольны школьной средой. Также она поблагодарила городские власти за то, что удалось выделить дополнительные средства на найм опорных специалистов и обновление компьютерных классов.
Новые компьютеры особенно пригодятся через два года, когда учащимся предстоит сдавать обязательные электронные экзамены.
«Радует, что у нас есть возможность пользоваться футбольным манежем. А вот если бы нам удалось наконец избавиться от ведер в здании школы Ханссоо, было бы совсем хорошо», - сказала Кивисоо, имея в виду, что крыша школы продолжает протекать.
В бюджете города Пайде на 2025 год на ремонт крыши этой школы выделено 80 тысяч евро.
Когда депутат Кульно Клейн спросил Кивисоо, насколько реально и устойчиво управлять одновременно двумя крупными школами, она признала, что в долгосрочной перспективе такая модель не является жизнеспособной.
«Долго работать в таком режиме просто не получится. Но если бы вместо двух отдельных школ была одна объединённая с единым руководством - в этом, безусловно, были бы свои преимущества», - пояснила Кивисоо.
Заявки на должность директора школы Хаммербека принимаются до 31 марта.