Проблемы нескольких основных школ: некачественное питание и протекающая крыша

Позже, в комментарии для Järva Teataja, Кивисоо уточнила, что блюда в школе все же не полностью лишены соли, но ее добавляется меньше, чем привыкли дети. В качестве альтернативы используются другие приправы.

«Сегодня с обедом, например, всё было в порядке», - сказала Керсти Кивисоо и подчеркнула, что делает все возможное, чтобы проблема с питанием была решена как можно скорее.

В настоящее время питание в основных школах Пайде обеспечивает фирма P. Dussmann Eesti OÜ, срок действия договора с которой как раз подходит к концу. Новый государственный тендер на выбор поставщика питания планируется объявить летом.

Кивисоо отметила и положительные моменты. По ее словам, учащиеся и учителя в целом довольны школьной средой. Также она поблагодарила городские власти за то, что удалось выделить дополнительные средства на найм опорных специалистов и обновление компьютерных классов.

Новые компьютеры особенно пригодятся через два года, когда учащимся предстоит сдавать обязательные электронные экзамены.

«Радует, что у нас есть возможность пользоваться футбольным манежем. А вот если бы нам удалось наконец избавиться от ведер в здании школы Ханссоо, было бы совсем хорошо», - сказала Кивисоо, имея в виду, что крыша школы продолжает протекать.

В бюджете города Пайде на 2025 год на ремонт крыши этой школы выделено 80 тысяч евро.

Когда депутат Кульно Клейн спросил Кивисоо, насколько реально и устойчиво управлять одновременно двумя крупными школами, она признала, что в долгосрочной перспективе такая модель не является жизнеспособной.

«Долго работать в таком режиме просто не получится. Но если бы вместо двух отдельных школ была одна объединённая с единым руководством - в этом, безусловно, были бы свои преимущества», - пояснила Кивисоо.

Заявки на должность директора школы Хаммербека принимаются до 31 марта.