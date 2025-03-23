Потребление воды в Эстонии с 1991 года сократилось в четыре раза

Основной причиной такого снижения стало уменьшение потребности в воде для охлаждения на сланцевых электростанциях - только за 2023 год объем используемой для этих целей воды сократился на 400 млн кубометров (на 38% по сравнению с 2022 годом), хотя на охлаждение всё ещё приходится 82% от общего объёма использованной воды.

В сельском хозяйстве потребление воды по сравнению с 1991 годом снизилось в восемь раз, в промышленности - в три раза. Население также стало потреблять меньше водопроводной воды: в 1991 году - 100 млн кубометров, в 2023 - 44 млн, а суточное потребление на человека сократилось с 210 до 91 литра.

Индекс эксплуатации водных ресурсов в Эстонии составляет всего 2,2%, тогда как страной с проблемами водопользования считается та, где этот показатель превышает 20% - в 2023 году такими были, например, Мальта (34%), Кипр (71%) и Румыния (21%).