«Депутатов вне зависимости от их партийной принадлежности призывают инициировать в интересах эстонского государства вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу и поддержать этот вотум, чтобы организовать внеочередные выборы, которые определят волю народа и новый мандат на управление государством», - сообщила ERK в воскресенье.

Статья 97 конституции допускает проведение внеочередных выборов, если большинство Рийгикогу выразило премьер-министру недоверие. ERK подчеркивает, что новую коалицию Партии реформ и «Ээсти 200» поддерживает всего одна пятая часть населения и управление государством переживает кризис доверия и зашло в тупик.

«Цель обращения - выразить волю большинства в обществе, чтобы убедить тех депутатов от коалиции, которые были бы готовы поставить интересы Эстонии выше узких интересов коалиции. Для этого явно недостаточно 1000 подписей, которые нужны, чтобы коллективное обращение прошло в Рийгикогу, но если бы набралось существенно большее количество подписей, это могло бы стать убедительным аргументом для этих депутатов», - сообщила ERK.

В первый день обращение подписало около 2000 человек, в том числе Мартин Эхала, Индрек Калда, Катрин Лаур, Мярт Ляэнеметс, Тармо Пикнер, Индрек Шведе, Майт Вайк и Каупо Випп.