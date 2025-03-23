Нотариусы хотят увеличить плату за услуги

В этом году палата поставила цели по обновлению тарифов услуг нотариуса, повышению качества услуг и усилению мер по предотвращению отмывания денег.

По оценке палаты, повышение цен необходимо для того, чтобы услуга была устойчивой на всей территории Эстонии, о чем говорится в сообщении палаты, разосланном средствам массовой информации.

«Сборы в зависимости от суммы сделки, которыми нотариус оплачивает другие социально значимые услуги, с 1996 года не повышались. Особенно это касается нотариусов в небольших городах, где цены на недвижимость невысоки и сборы соответственно существенно ниже. Профессия нотариуса больше не привлекательна для высокообразованного молодого человека, и особенно сложно будет заполнить нотариальные должности в ближайшие годы, когда многие нотариусы достигнут пенсионного возраста», - рассказала Саар-Йохансон.

Законопроект также содержит решения, которые позволят снизить затраты для населения и упростить бизнес. Например, исчезла бы плата за дистанционную проверку, рефинансирование кредитов на недвижимость стало бы более выгодным, а государство могло бы использовать готовый реестр доверенностей, отмечают в палате.

Саар-Йохансон заявила, что большая часть повседневной работы нотариуса проходит в тени, и люди могут видеть лишь верхушку айсберга. В то же время, чтобы понять работу нотариуса, нужно лишь представить себе следующую ситуацию: что было бы, если бы в Эстонии больше не было нотариусов и людям приходилось заключать важные имущественные договоры самостоятельно или с помощью юристов.

В Эстонии действуют 87 нотариусов. Палата нотариусов - обшественно-правовове учреждение, финансируемое нотариусами и деятельность которого контролируется Министерством юстиции и цифровых технологий.