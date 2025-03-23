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«Только этнические славяне». Ксенофобия в российских вакансиях становится все более распространенной

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: SERGEI ILNITSKY

В России появилось множество вакансий от государственных учреждений, в которых среди прочих требований указано, что кандидат должен иметь «славянскую внешность».

Согласно данным русскоязычного расследовательского подразделения издания RFE/RL Systema, российские государственные учреждения продолжают допускать этническую дискриминацию в вакансиях, несмотря на решение московского суда, вынесенное в мае 2024 года. Тогда суд запретил публикацию нескольких объявлений о приеме на работу, в которых среди требований значилось наличие «славянской внешности».

Суд указал, что подобные формулировки нарушают положения трудового законодательства, запрещающие дискриминацию, а также противоречат нормам законодательства о противодействии экстремизму. Несколькими месяцами ранее аналогичное решение вынес и другой суд в Москве по схожим случаям.

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