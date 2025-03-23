«Только этнические славяне». Ксенофобия в российских вакансиях становится все более распространенной

Согласно данным русскоязычного расследовательского подразделения издания RFE/RL Systema, российские государственные учреждения продолжают допускать этническую дискриминацию в вакансиях, несмотря на решение московского суда, вынесенное в мае 2024 года. Тогда суд запретил публикацию нескольких объявлений о приеме на работу, в которых среди требований значилось наличие «славянской внешности».