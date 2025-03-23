Если высказаться предельно ясно: если мы не сосредоточимся сегодня на развитии обороноспособности и развитии базовой экономики, в будущем у нас больше не будет собственного государства. Это ведь так просто. Россия, кстати, относительно равнодушна к достижению климатических целей, и мы стали бы такими, если бы снова стали ее частью. Но если мы хотим такую ​​Эстонию, то что ж, пусть будет так, и придраться здесь особо не к чему.

В завершении можно привести несколько числовых примеров «зелености» Китая. Сегодня Китай производит 61 процент своей энергии из ископаемого топлива. Китай открывает в среднем одну угольную электростанцию ​​в неделю, и это утверждение было подтверждено проверкой фактов. Объем производства электроэнергии угольных электростанций, которые будут открыты в 2025 году, равен годовому потреблению электроэнергии во всей Скандинавии.

Более 90 процентов солнечных панелей при этом производятся в Китае. Объем производства комплектующих (лопасти, генераторы и т. д.), необходимых для производства ветровой электроэнергии, в Китае составляет порядка 70-80 процентов от общего мирового производства. Также 80 процентов аккумуляторов для электромобилей производятся в Китае.

Этот список можно было бы продолжить. Львиная доля каждого евро, который мы тратим на производство зеленой энергии в Европе, идет на стимулирование экономики Китая, в то время как Китай поставил перед собой гораздо более мягкие цели при переходе на зеленую электроэнергию.

Если нашей главной целью является поддержка китайской экономики и возвращение в лоно царского государства, то потепление климата можно поставить приоритетом номер один эстонского государства.