В сегодняшней геополитической ситуации немного странно читать статью, в которой утверждается, что нашей самой большой проблемой является глобальное потепление. Такое ощущение, что автор живет в каком-то параллельном мире. Я попытаюсь объяснить, почему я так думаю, пишет Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
РАУЛЬ ЭАМЕТС ⟩ Климатические цели могут оказаться опасными для Эстонии
Я бы начал с Конституции Эстонской Республики. Если автор такой статьи прав, то в первую очередь следует внести исправления в нашу Конституцию, которая ставит целью эстонского государства сохранение этого государства, языка и культуры. Давайте честно напишем там, что главная цель эстонского государства - спасти мир от климатической катастрофы. Какие еще язык и культура... Это будет похоже на попытку лягушек Южной Эстонии остановить таяние арктического ледникового покрова, ну да ладно.
С экономической точки зрения я еще мог бы понять позицию «мы, может, и бедные, но мы зеленые». Мы строго применим все правила ЕС, отключим все электростанции, работающие на ископаемом топливе, станем использовать электричество, когда дует ветер или солнце, и отрегулируем потребление электроэнергии в другое время. Другими словами, людям не обязательно постоянно иметь теплое помещение, а горячую воду тоже можно поставлять в определенное время. Это испытали на себе те, кто жил в советское время.
Также можно рассмотреть возможность покупки дорогой электроэнергии в соседних странах - затраты на передачу, инвестиции в инфраструктуру и экологические налоги сделают ее еще более дорогой для наших потребителей в будущем, чем сегодня. Люди начнут сами регулировать потребление электроэнергии, добровольно. Мы можем обложить наши компании удушающими сборами с помощью «зеленых» правил, ESG-отчетности и «зеленых» налогов (включая дорогую энергию) и сделать их конкурентоспособность нулевой.
Трамп начал агрессивно наращивать добычу нефти в США, чтобы обеспечить американских производителей дешевой энергией. Уже сегодня наш производитель платит за газ в два-три раза больше, чем производитель из США. Когда я говорю «наш», я, конечно, имею в виду Европу в целом - Эстония в этой картине слишком мала, чтобы вообще на что-то влиять.
В общем, если мы убьем конкурентоспособность нашей экономики, это еще можно понять. При этом ВВП на душу населения в Молдове или Грузии существенно ниже нашего, но люди там все равно как-то справляются.
Но кроме хорошей жизни, т. е. экономики, люди хотят еще и свое государство, и независимость. Если сегодня мы не сосредоточимся на развитии обороноспособности и оборонной промышленности Эстонии, в будущем у нас, вероятно, не будет собственной страны.
Не надо быть политологом, чтобы понять, что ситуация с достижением мира в Украине очень кислая. Украине навязывают мир, ей, вероятно, придется пойти на серьезные уступки, как политические, так и территориальные. После этого Путин может с радостью объявить своему народу, что цели спецоперации на Украине достигнуты: Украина демилитаризована, а аннексированные территории теперь «по праву» входят в состав России.
Теперь, когда дело доходит до планов России на будущее, пусть каждый читатель использует свое воображение. На пользу пойдет и знание истории периода 1930-1940 годов.
Если высказаться предельно ясно: если мы не сосредоточимся сегодня на развитии обороноспособности и развитии базовой экономики, в будущем у нас больше не будет собственного государства. Это ведь так просто. Россия, кстати, относительно равнодушна к достижению климатических целей, и мы стали бы такими, если бы снова стали ее частью. Но если мы хотим такую Эстонию, то что ж, пусть будет так, и придраться здесь особо не к чему.
В завершении можно привести несколько числовых примеров «зелености» Китая. Сегодня Китай производит 61 процент своей энергии из ископаемого топлива. Китай открывает в среднем одну угольную электростанцию в неделю, и это утверждение было подтверждено проверкой фактов. Объем производства электроэнергии угольных электростанций, которые будут открыты в 2025 году, равен годовому потреблению электроэнергии во всей Скандинавии.
Более 90 процентов солнечных панелей при этом производятся в Китае. Объем производства комплектующих (лопасти, генераторы и т. д.), необходимых для производства ветровой электроэнергии, в Китае составляет порядка 70-80 процентов от общего мирового производства. Также 80 процентов аккумуляторов для электромобилей производятся в Китае.
Этот список можно было бы продолжить. Львиная доля каждого евро, который мы тратим на производство зеленой энергии в Европе, идет на стимулирование экономики Китая, в то время как Китай поставил перед собой гораздо более мягкие цели при переходе на зеленую электроэнергию.
Если нашей главной целью является поддержка китайской экономики и возвращение в лоно царского государства, то потепление климата можно поставить приоритетом номер один эстонского государства.