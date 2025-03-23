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Департамент транспорта предупреждает: в понедельник утром на дорогах возможна гололедица

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Гололедица. Иллюстративное фото.
Гололедица. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits.

По сообщению Департамента транспорта, рано утром в понедельник начиная с юга страны пойдут снег и мокрый снег, также возможен ледяной дождь, возрастет риск гололедицы.

Во второй половине дня в воскресенье поверхность главных и второстепенных шоссе сухая. Температура воздуха плюсовая, 3-9 градусов тепла.

По прогнозу, вечером ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Только ночью температура воздуха упадет до околонулевой, но на островах и западном побережье останется плюсовой. После полуночи начиная с юга страны облачность уплотнится. К утру с юга придет зона осадков со снегом, мокрым снегом и дождем, также возможен ледяной дождь. Вероятна гололедица.

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