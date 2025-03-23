Департамент транспорта предупреждает: в понедельник утром на дорогах возможна гололедица

По прогнозу, вечером ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Только ночью температура воздуха упадет до околонулевой, но на островах и западном побережье останется плюсовой. После полуночи начиная с юга страны облачность уплотнится. К утру с юга придет зона осадков со снегом, мокрым снегом и дождем, также возможен ледяной дождь. Вероятна гололедица.