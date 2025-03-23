По сообщению Департамента транспорта, рано утром в понедельник начиная с юга страны пойдут снег и мокрый снег, также возможен ледяной дождь, возрастет риск гололедицы.
Департамент транспорта предупреждает: в понедельник утром на дорогах возможна гололедица
Во второй половине дня в воскресенье поверхность главных и второстепенных шоссе сухая. Температура воздуха плюсовая, 3-9 градусов тепла.
По прогнозу, вечером ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Только ночью температура воздуха упадет до околонулевой, но на островах и западном побережье останется плюсовой. После полуночи начиная с юга страны облачность уплотнится. К утру с юга придет зона осадков со снегом, мокрым снегом и дождем, также возможен ледяной дождь. Вероятна гололедица.