Министерство иностранных дел Украины рассказало Украинской службе Би-би-си о ситуации с 20-летней украинкой Марией Ковальчук, которая попала в больницу в Дубае с травмами и находится в тяжелом состоянии.
МИД Украины рассказал о 20-летней украинке Ковальчук, попавшей в больницу в Дубае
Это перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
До этого о случае с Ковальчук писали западные СМИ со ссылкой на источники, а ее мать заявила об исчезновении девушки. Западные журналисты, писавшие об этой истории, называли ее моделью, которая зарабатывала в онлайн-сервисе «для взрослых» OnlyFans.
«20 марта консульство Украины в Дубае получило обращение от гражданки Украины по поводу исчезновения ее дочери и сразу начало ее поиск во взаимодействии с местной полицией», - рассказали в МИД Би-би-си.
Консулы установили, что 12 марта потерпевшая попала в одно из медицинских учреждений города Дубай. Сотрудники консульства посетили это заведение и выяснили, что госпитализированная гражданка Украины травмирована и находится в тяжелом состоянии.
«В ходе следственных действий местная полиция предварительно установила, что потерпевшая получила повреждения, вероятно, упав с высоты на запрещенной строительной площадке. Местные правоохранительные органы открыли уголовное производство и расследуют дело», - рассказали в МИД.
Дипломаты утверждают, что местные власти оказывают полное содействие потерпевшей и сотрудничают с консулами.
«Украинские консулы также договорились с местными властями о поддержке матери пострадавшей гражданки Украины. Консульство находится в постоянном контакте с родственниками пострадавшей, ее адвокатом и представителями компетентных органов ОАЭ, держит дело на контроле», - говорят в МИД.
В комментарии для издания «Эспрессо. Запад» ее мать Анна сообщила, что у дочери были обнаружены многочисленные переломы.
«Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства - тоже гостиница, - говорит Анна. - Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить».
По данным СМИ, 9 марта девушка посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами, якобы представителями модельного бизнеса.
10 марта она сообщила матери, что останется у них на ночь. Уже 11 марта Мария должна была вылететь в Таиланд, однако больше не выходила на связь, рассказывала мать.
Украинское Издание Telegraf указывает, что уроженка Львова Мария также принимала участие в международной акции «Boris for Peace!», которую посвятили политологу Борису Кагарлицкому. Его осудили в России на пять лет по статье об «оправдании терроризма».