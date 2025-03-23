МИД Украины рассказал о 20-летней украинке Ковальчук, попавшей в больницу в Дубае

Это перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

До этого о случае с Ковальчук писали западные СМИ со ссылкой на источники, а ее мать заявила об исчезновении девушки. Западные журналисты, писавшие об этой истории, называли ее моделью, которая зарабатывала в онлайн-сервисе «для взрослых» OnlyFans.

«20 марта консульство Украины в Дубае получило обращение от гражданки Украины по поводу исчезновения ее дочери и сразу начало ее поиск во взаимодействии с местной полицией», - рассказали в МИД Би-би-си.

Консулы установили, что 12 марта потерпевшая попала в одно из медицинских учреждений города Дубай. Сотрудники консульства посетили это заведение и выяснили, что госпитализированная гражданка Украины травмирована и находится в тяжелом состоянии.

«В ходе следственных действий местная полиция предварительно установила, что потерпевшая получила повреждения, вероятно, упав с высоты на запрещенной строительной площадке. Местные правоохранительные органы открыли уголовное производство и расследуют дело», - рассказали в МИД.

Дипломаты утверждают, что местные власти оказывают полное содействие потерпевшей и сотрудничают с консулами.

«Украинские консулы также договорились с местными властями о поддержке матери пострадавшей гражданки Украины. Консульство находится в постоянном контакте с родственниками пострадавшей, ее адвокатом и представителями компетентных органов ОАЭ, держит дело на контроле», - говорят в МИД.