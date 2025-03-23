ВНИМАНИЕ Эти три проблемы могут сорвать продажу вашей недвижимости

Скрытый недостаток - это, простыми словами, дефект, о котором продавец знал или должен был знать. Если такой изъян выявляется уже после заключения сделки, это может привести к конфликту между продавцом и покупателем, который нередко заканчивается судебным разбирательством. Как поясняет консультант 1Partner Kinnisvara Алар Воогла, наиболее распространенные скрытые недостатки связаны со строительными, юридическими, финансовыми или экологическими аспектами.

Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует до начала продажи провести профессиональную экспертизу объекта, а также изучить особенности района, в котором он находится.

«Профессиональный оценщик или строительный специалист способен выявить технические проблемы, которые продавец может попросту не заметить. Кроме того, квалифицированный риелтор, который ежедневно сталкивается с подобными вопросами, поможет вовремя обратить внимание на важные детали еще до начала процесса продажи», - отмечает Воогла.

Еще одно частое препятствие, способное сорвать сделку, - это недостатки в документации. «Сегодня ни одна сделка с участием банка не состоится, если документы неполные или не приведены в порядок. Если сведения в Государственном строительном регистре не соответствуют фактическому состоянию недвижимости, банк может отказать в выдаче кредита», - объясняет Воогла.