При продаже недвижимости успешной сделке часто мешает одна или сразу несколько из трех основных проблем: скрытые недостатки, недостаточная документация или неправильное ценообразование, поясняет консультант 1Partner Kinnisvara Алар Воогла.
ВНИМАНИЕ ⟩ Эти три проблемы могут сорвать продажу вашей недвижимости
Скрытый недостаток - это, простыми словами, дефект, о котором продавец знал или должен был знать. Если такой изъян выявляется уже после заключения сделки, это может привести к конфликту между продавцом и покупателем, который нередко заканчивается судебным разбирательством. Как поясняет консультант 1Partner Kinnisvara Алар Воогла, наиболее распространенные скрытые недостатки связаны со строительными, юридическими, финансовыми или экологическими аспектами.
Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует до начала продажи провести профессиональную экспертизу объекта, а также изучить особенности района, в котором он находится.
«Профессиональный оценщик или строительный специалист способен выявить технические проблемы, которые продавец может попросту не заметить. Кроме того, квалифицированный риелтор, который ежедневно сталкивается с подобными вопросами, поможет вовремя обратить внимание на важные детали еще до начала процесса продажи», - отмечает Воогла.
Еще одно частое препятствие, способное сорвать сделку, - это недостатки в документации. «Сегодня ни одна сделка с участием банка не состоится, если документы неполные или не приведены в порядок. Если сведения в Государственном строительном регистре не соответствуют фактическому состоянию недвижимости, банк может отказать в выдаче кредита», - объясняет Воогла.
По его словам, такие проблемы часто обнаруживаются уже на этапе подачи заявки на кредит, что может затянуть процесс или вовсе привести к срыву сделки. Чтобы этого избежать, всю документацию следует проверить и при необходимости привести в порядок еще до начала продаж.
Третьей распространенной ошибкой при продаже недвижимости является неправильное ценообразование. «Чаще всего продавцы ориентируются на объявления в порталах недвижимости, но указанные там цены могут существенно отличаться от реальных цен совершенных сделок. В результате цена может оказаться завышенной - и тогда сложно найти покупателя, или заниженной - что приведет к финансовым потерям», - отмечает Воогла.
Он советует при определении стоимости опираться на фактические данные о совершенных сделках, учитывать особенности конкретного объекта и при необходимости консультироваться со специалистом - риелтором или оценщиком.
По словам эксперта, продажа недвижимости включает в себя множество нюансов, которые могут быть незаметны для человека без опыта, но при игнорировании способны привести к серьезным задержкам или финансовым потерям.
«Многие считают, что работа риелтора заключается лишь в составлении объявления и организации встреч с покупателями, но настоящая ценность профессионала - в его знаниях и опыте, которые позволяют провести сделку грамотно и без лишних осложнений», - подчеркивает Воогла.