Специальный посланник Трампа: я верю, что у Путина нет желания завоевать всю Европу

Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, заявил сегодня, что не видит желания главы российского режима Владимира Путина идти куда-то за пределы Украины, и назвал опасения по поводу более широкой агрессии Москвы «академическими».
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Уиткофф заметил, что верит словам российского диктатора о том, что тот не планирует выходить за пределы пяти украинских регионов, четыре из которых сейчас лишь частично оккупированы российскими войсками.