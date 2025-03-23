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Специальный посланник Трампа: я верю, что у Путина нет желания завоевать всю Европу

Перевод: Павел Соболев
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Стив Уиткофф.
Стив Уиткофф. Фото: CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, заявил сегодня, что не видит желания главы российского режима Владимира Путина идти куда-то за пределы Украины, и назвал опасения по поводу более широкой агрессии Москвы «академическими».

Уиткофф заметил, что верит словам российского диктатора о том, что тот не планирует выходить за пределы пяти украинских регионов, четыре из которых сейчас лишь частично оккупированы российскими войсками.

«Он воюет уже несколько лет, и в основном это касается этих пяти регионов. Он говорит об этом в своих выступлениях, и у страны есть видение, что это российские территории. Именно в этих областях были организованы референдумы, которые и оправдывают данное действие. Дело не в том, что я выбираю чью-то сторону. Я просто определяю, в чем заключаются проблемы», - сказал Виткофф в комментарии Fox News.

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