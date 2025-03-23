Специальный посланник Трампа: я верю, что у Путина нет желания завоевать всю Европу

Уиткофф заметил, что верит словам российского диктатора о том, что тот не планирует выходить за пределы пяти украинских регионов, четыре из которых сейчас лишь частично оккупированы российскими войсками.

«Он воюет уже несколько лет, и в основном это касается этих пяти регионов. Он говорит об этом в своих выступлениях, и у страны есть видение, что это российские территории. Именно в этих областях были организованы референдумы, которые и оправдывают данное действие. Дело не в том, что я выбираю чью-то сторону. Я просто определяю, в чем заключаются проблемы», - сказал Виткофф в комментарии Fox News.