«О новом жилье и думать страшно». Недвижимость по-прежнему слишком дорога для жителей Эстонии

Индекс цен на жилье отражает, как менялась стоимость одного квадратного метра жилья с течением времени. В прошлом году цены выросли на 6,1%. В последнем квартале года по сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил 3,6%. Ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея отметил, что индекс снижается. «Цены на квартиры в четвертом квартале по сравнению с третьим снизились на 1,3%, тогда как цены на дома, наоборот, выросли на 0,9%», - пояснил он.