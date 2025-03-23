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«О новом жилье и думать страшно». Недвижимость по-прежнему слишком дорога для жителей Эстонии

Перевод: Валерия Ермакова
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Недвижимость. Снимок иллюстративный.
Недвижимость. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Хотя к концу прошлого года рост цен на жилье несколько замедлился, как дома, так и квартиры остаются по-прежнему крайне дорогими для большинства жителей Эстонии.

Индекс цен на жилье отражает, как менялась стоимость одного квадратного метра жилья с течением времени. В прошлом году цены выросли на 6,1%. В последнем квартале года по сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил 3,6%. Ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея отметил, что индекс снижается. «Цены на квартиры в четвертом квартале по сравнению с третьим снизились на 1,3%, тогда как цены на дома, наоборот, выросли на 0,9%», - пояснил он.

Тем не менее, покупатели не особо ощущают этот спад. «О новом и более просторном жилье даже думать страшно», - признается Рауль, отец двух детей дошкольного возраста, проживающий в Таллинне. Его семья зарабатывает немного больше, чем две средние зарплаты.

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