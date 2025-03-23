Последнее мирное лето Европы? Тревожный прогноз немецкого историка

Российское нападение на Литву возможно уже этой осенью. Об этом немецкому изданию Bild заявил военный эксперт, историк и профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель. Он объяснил свои опасения тем, что «мировая ситуация в области безопасности изменилась» из-за политики российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пишет rus.tvnet.lv.
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«Мы видим, что Россия объявила о проведении крупных учений в Беларуси. Мы видим, что страны Балтии испытывают серьезное беспокойство по поводу возможного пересечения границы российскими войсками в ходе этих учений. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО - по крайней мере, для Соединенных Штатов - уже не действует. Этот барьер ослаб», - сказал историк в интервью Bild.
Найтцель выделил несколько ключевых факторов, которые определят, будет ли война в Европе. Среди них: реакция НАТО в целом, роль Трампа, позиция европейских стран, возможность достижения мира в Украине в какой-либо форме.
Однако, по мнению профессора, маловероятно, что Путин решится на вторжение в другие европейские страны, пока продолжается война в Украине.
Эксперт также подчеркнул, что Германия не готова к такому развитию событий, однако проблема заключается не только в финансах, но и в необходимости реформирования армии.
По его словам, реформы проводились, но зашли в тупик, поэтому будущему канцлеру Германии придется серьезно заняться преобразованием вооруженных сил.
«Реформа Бундесвера не была проектом всего правительства, а лишь инициативой отдельных министров, которые не решались сделать армию эффективной... Если Фридрих Мерц станет канцлером, он должен объявить, что это - проект всего правительства, наш главный приоритет! К этому должны подключиться и министр транспорта, и министр труда, и министр строительства. В конце концов, Бундесвер - это неотъемлемая часть инфраструктуры», - подчеркнул Найтцель.
В интервью он подчеркнул, что главная проблема - это боеприпасы. По словам военного историка, с 1990 года их закупали только в количествах, необходимых для учений, но не для войны.
Историк добавил, что к категории боеприпасов следует отнести и беспилотники, которых также не хватает.
Кроме того, разведка тоже станет проблемой, если США прекратят поддержку в этой сфере, считает историк.
«У нас слишком мало спутников… Нам также нужна более мощная система противовоздушной обороны. Как мы можем защититься от ракет, вертолетов, самолетов?» - задался вопросом эксперт.
Несмотря на эти угрозы, Найтцель выразил надежду, что европейцы смогут справиться даже без помощи США, хотя раньше они всегда рассчитывали на американцев.
«Вспомните войну в Косово: 75% всех авиаударов наносили США. В Ираке и Афганистане европейцы фактически играли вспомогательную роль. А когда США ушли, европейцы тоже покинули эти страны, хотя в ЕС 500 миллионов жителей. Мы всегда были в тени США», - подчеркнул историк.
Эксперт напомнил, что страны НАТО давали военные обещания, подкрепленные конкретными планами.
«Мы обещали, что в 2025 году у нас будет готова к развертыванию тяжелая дивизия, в том числе в Литве. Сейчас 10-я бронетанковая дивизия создана, но она не боеспособна. Для нее даже не выделен бюджет. А ведь это наш приоритет, и мы это обещали НАТО. Нам нужно всерьез относиться к этим вопросам как к военному проекту и задать себе главный вопрос: какова боевая готовность Бундесвера? Все, что усиливает наши боевые возможности, - хорошо. Все остальное можно оставить в стороне!»
В то же время Найтцель считает, что демократические страны способны на многое. Даже если США ослабят свое влияние в НАТО, альянс по-прежнему останется сильным.
«Канада остается в альянсе. Из Парижа, Лондона, а теперь и из Берлина поступают обнадеживающие сигналы: возможно, европейцы наконец-то научатся самостоятельно стоять на ногах», - резюмировал историк.