Последнее мирное лето Европы? Тревожный прогноз немецкого историка

В интервью он подчеркнул, что главная проблема - это боеприпасы. По словам военного историка, с 1990 года их закупали только в количествах, необходимых для учений, но не для войны.

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Историк добавил, что к категории боеприпасов следует отнести и беспилотники, которых также не хватает.

Кроме того, разведка тоже станет проблемой, если США прекратят поддержку в этой сфере, считает историк.

«У нас слишком мало спутников… Нам также нужна более мощная система противовоздушной обороны. Как мы можем защититься от ракет, вертолетов, самолетов?» - задался вопросом эксперт.

Несмотря на эти угрозы, Найтцель выразил надежду, что европейцы смогут справиться даже без помощи США, хотя раньше они всегда рассчитывали на американцев.

«Вспомните войну в Косово: 75% всех авиаударов наносили США. В Ираке и Афганистане европейцы фактически играли вспомогательную роль. А когда США ушли, европейцы тоже покинули эти страны, хотя в ЕС 500 миллионов жителей. Мы всегда были в тени США», - подчеркнул историк.

Эксперт напомнил, что страны НАТО давали военные обещания, подкрепленные конкретными планами.

«Мы обещали, что в 2025 году у нас будет готова к развертыванию тяжелая дивизия, в том числе в Литве. Сейчас 10-я бронетанковая дивизия создана, но она не боеспособна. Для нее даже не выделен бюджет. А ведь это наш приоритет, и мы это обещали НАТО. Нам нужно всерьез относиться к этим вопросам как к военному проекту и задать себе главный вопрос: какова боевая готовность Бундесвера? Все, что усиливает наши боевые возможности, - хорошо. Все остальное можно оставить в стороне!»

В то же время Найтцель считает, что демократические страны способны на многое. Даже если США ослабят свое влияние в НАТО, альянс по-прежнему останется сильным.

«Канада остается в альянсе. Из Парижа, Лондона, а теперь и из Берлина поступают обнадеживающие сигналы: возможно, европейцы наконец-то научатся самостоятельно стоять на ногах», - резюмировал историк.