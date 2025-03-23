Из-за обильных осадков у фермеров возникли трудности с определенным видом сельхозработ

​Закон о воде запрещает разбрасывание жидкого навоза на замерзшей почве, снегу или затопленных полях, поэтому на предприятии Viraito в Пыльтсамаа с нетерпением ждали возможности начать полевые работы, так как резервуары с навозной жижей были заполнены до краёв.

Менеджер по растениеводству Рихо Кенс сообщил «Актуальной камере», что зимой в резервуары попало много осадков, и возникла угроза переполнения, но благодаря наличию старых пастбищ, способных выдержать технику, удалось избежать проблем, хотя на стерню или другие поля с тяжёлой техникой пока не проехать.

В то же время, 21 марта работы уже активно велись и на полях Väätsa Agro, расположенных в 50 километрах от Viraito. По словам агронома Керта Кийса, весна в этом году пришла раньше обычного, поэтому уже начались разбрасывание навозной жижи, пахота, внесение твердого навоза и боронование пастбищ - техника выдерживает и поля, и подъездные дороги.