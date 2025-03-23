Крупнейший налоговый должник среди продавцов одежды: прошлой зимы по сути не было

Согласно рейтингу налоговых должников среди продавцов одежды, на первом месте находится сеть магазинов спортивной одежды и товаров Rademar. По данным реестра задолженностей Налогово-таможенного департамента на 20 марта, налоговая задолженность компании составляет 255 тысяч евро. Вся сумма официально отсрочена.

«В прошлом году зимнего сезона по сути не было, и это сильно отразилось на нашей деятельности», - отметил руководитель Rademar Маргус Юксар. Он добавил, что на положение компании также негативно повлияли экономический спад и рост налогов.

Отсроченная налоговая задолженность означает, что у компании есть долг перед государством, но с Налогово-таможенным департаментом достигнута договоренность о его выплате поэтапно - в рамках установленного графика. Такая задолженность не ведет к немедленному началу исполнительного производства.

В рамках исполнительного производства Налогово-таможенный департамент (НТД) может:

арестовать банковский счет - средства с него будут изъяты в счет погашения долга;

арестовать имущество - например, недвижимость, автомобили или другие активы, которые могут быть реализованы для покрытия долга;

обратиться к судебному приставу - если взыскать долг иными способами не удается, НТД может поручить проведение исполнительного производства судебному приставу.

На данный момент Rademar не представила отчет о деятельности за 2023 год. Согласно последним опубликованным данным, в 2022 году выручка компании составила 31,3 миллиона евро, но год завершился с убытком в 248 000 евро. Для сравнения: в 2021 году выручка составляла 33,9 миллиона евро, а прибыль - 1,5 миллиона евро.