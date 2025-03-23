Проникновенная музыка вплетена в многослойный сюжет, а тема «Ящерицы» звучит как никогда актуально и современно. Сюжет спектакля строится на том, что режиссер снимает фильм, в котором две стороны воюют за недра чужой земли. «Это актуально и созвучно происходящему сейчас в мире», – подчеркнула хореограф Марина Кеслер, осуществившая постановку.

Мир разрушен, но малая горстка людей из разных кланов продолжает воевать и ненавидеть. На этом фоне разворачивается история любви, которая начинается в фильме и заканчивается в реальной жизни. Ящерица заслана к Бизонам, чтобы раскрыть секрет их побед, и влюбляется во врага.

Хореограф Марина Кеслер Фото: Madis Veltman

«Героиня узнает, что сопернику обеспечивает преимущество новое оружие – дроны, – раскрывает одну из интриг Кеслер. – Дроны будут и на сцене, и в фильме».

Балет восстановил и завершил композитор Мярт-Матис Лилль, ученик Лепо Сумера. Постановку осуществила хореограф Марина Кеслер. Весь процесс – от начала работы с рукописями до создания хореографии – занял примерно два года. Постановщик назвала этот событие «важным шагом в развитии эстонской музыки и балета».

«Идея очень давно витала в воздухе. «Ящерицу» хотели поставить многие эстонские хореографы. Проблема заключалась в том, что рукопись не была до конца открыта и переведена на ноты. Из-за этого постановка все время откладывалась. В конечном итоге главный дирижер Арво Вольмер принял решение восстановить рукописи», – рассказала Кеслер.

«В этом спектакле соединены две разные стилистики. С одной стороны, это стилистика Лепо Сумера 80-х годов, а с другой – стилистика Мярта-Матиса Лилля, где есть современный джаз и саксофоны. Это совсем другая музыка!» – добавила Кеслер.

Премьера балета состоится 28 марта. «Ящерицу» покажут до конца сезона шесть раз.

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