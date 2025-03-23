Когда вы работаете, вы сидите или стоите? Оказывается, это может кое-что рассказать об уровне вашей жизни

За последние десятилетия люди стали меньше заниматься опасным физическим трудом - сферы вроде сельского хозяйства и производств на заводах были автоматизированы, и люди стали больше заниматься бумажной или компьютерной работой. Тем не менее миллионы людей по всему миру все еще заняты физически изнуряющей работой.

Более того, людей с сидячей работой все еще меньше, чем тех, кто работает стоя. По данным на 2024 год, только 30% американских работников работают сидя. Небольшие физические усилия (поднимать или переносить около 10 килограммов тяжестей) требуются еще трети сотрудников в США. И в целом наемных работников больше всего в индустриях, где нужен физический труд: на производстве, в продажах и в сфере быстрого питания.

Очевидно, такая работа предполагает физический труд. Почти четверть американских профессий требует, чтобы работники поднимали что-то над головой, еще более 30% -- чтобы нагибались или стояли на корточках. Например, это касается строителей и авиамехаников. Неудивительно, что у людей, работающих стоя, куда большие шансы получить увечье или заболеть из-за специфики работы.