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Представители торговых сетей: стали популярны уцененные продукты с истекающим сроком годности

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Продукты с заканчивающимся сроком годности
Продукты с заканчивающимся сроком годности Фото: limon.ee

Эстония продолжает лидировать по уровню инфляции в еврозоне, что заставляет людей пересматривать свои потребительские привычки и активнее искать скидки, покупать меньше или отдавать предпочтение уценённым товарам, пишет Rus.ERR.

Все больше покупателей приобретают продукты с истекающим сроком годности, особенно в Таллинне, где спрос на них в три раза выше, чем в Тарту.

Представители торговых сетей отмечают, что покупатели всё чаще ориентируются исключительно на акционные ценники, а полки с уценёнными товарами порой опустошаются за считанные часы.

При этом, по данным соцопросов, почти половина жителей Эстонии делает это чаще, чем год назад, особенно покупая мясо, молочные продукты и рыбу.

Несмотря на рост цен, число нуждающихся в пособиях сократилось, но это связано главным образом с тем, что часть украинских беженцев устроились на работу, в то время как беднейшие слои населения стали жить ещё хуже.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR.

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