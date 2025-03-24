Центристы проведут акцию протеста с требованием отставки правительства

«Партия реформ не просила у избирателей перед выборами мандат на повышение налогов и введение новых. Некомпетентное управление государством негативно сказывается на благосостоянии людей и наносит урон конкурентоспособности предприятий. Сегодня поддержка коалиции упала ниже 19% - это означает, что проводимая правительственными партиями политика представляет интересы узкого круга людей», - передала слова председателя Центристской партии Михаила Кылварта пресс-служба политической силы.

«Недавний "ремонт" правительства – всего лишь фарс, тогда как кризис демократии продолжает усугубляться. В нынешней коалиции двух партий реформисты фактически обладают неограниченной властью. Замена отдельных министров не изменит общей картины, поскольку будет продолжена та же политика, уже начинают отказываться от обещания повысить налоги только на время. Если Партия реформ продолжит править следующие два года, это приведет к еще большему упадку предпринимательства, вымиранию сельских регионов и росту бедности», - добавил он.