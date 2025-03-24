Сообщите в полицию, если заметите гоняющих водителей

Начальник службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс подчеркивает, что весенняя погода и сухие дороги создают у водителей обманчивое чувство уверенности, в результате чего водители больше рискуют и смелее жмут на педаль газа.

«Но одна истина всегда неизменна - чем выше скорость, тем больше опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. А это влечет за собой ДТП с более трагическими последствиями», - пояснил Кирсс. Среди всех ДТП со смертельном исходом в прошлом году в 28 случаях определяющим фактором была именно скорость.

Поэтому полиция призывает людей делиться информацией о местах, где чаще всего превышают скорость – будь то родные улицы, окрестности школ и игровых площадок, шоссе или прочие места. «Чем точнее информация будет предоставлена, тем эффективнее мы сможем направить надзор за дорожным движением туда, где это больше всего необходимо. Дорожная толока – это не просто акция полиции, это совместный проект с общиной, целью которого является спасение человеческих жизней», - добавил Кирсс.

Сообщить о своих наблюдениях очень просто – зайдите на веб-страницу www.liiklustalgud.ee, отметьте излюбленное место гоняющих водителей, добавьте промежуток времени, когда там чаще всего превышают скорость, и опишите вкратце ситуацию. Во вторую неделю апреля патрули проверят именно эти места. Сообщения ожидаются до воскресенья, 30 марта.

В прошлом году на странице www.liiklustalgud.ee было отмечено около 2500 проблемных мест по всей Эстонии.