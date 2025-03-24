Рекордсмен Йоханнес Эрм получит за свою медаль и внушительные призовые

Эрм показал следующие результаты: 60 метров он пробежал за 6,94 секунды, в прыжке в длину улетел на 7,77 метра, толкнул ядро на 15,27 метра, в прыжке в высоту взял планку на отметке 1,98 метра, преодолел 60 метров с барьерами за 7,91 секунды, взял 5,30 метра в прыжке с шестом и завершил соревнование бегом на 1000 метров. Общая сумма его очков составила 6437, что стало новым рекордом Эстонии - прежний личный рекорд Эрм превзошел на 57 баллов.

Эстонец получил за серебро 20 000 долларов, что эквивалентно 18 387 евро. Победитель турнира, норвежец Сандер Скотхейм (6475 очков), заработал 40 000 долларов - 36 774 евро. Обладатель бронзы, немец Тилль Штайнфорт (6275 очков), пополнил свой кошелек на 10 000 долларов - 9193 евро.

Денежные призы получили также спортсмены, занявшие следующие три места: американец Хет Болдуин получил 8000 долларов - 7354 евро, чех Вилем Страшки - 6000 долларов (5516 евро), а бразилец Жозе Фернандо Феррейра - 4000 долларов (3677 евро).

Серебро Эрма стало пятой медалью в истории выступлений Эстонии на чемпионатах мира в помещении. Ранее в семиборье два серебра (в 1997 и 1999 годах) завоевал Эрки Ноол, а в 2018 году бронзу взял Майкель Уйбо. На прошлом ЧМ в помещении Эрм также поднялся на пьедестал - тогда он стал бронзовым призером.