На чемпионате Европы по лыжному ориентированию, который проходил в северной Финляндии, в поселке Посио, сборная Эстонии завоевала две медали. Анетт Лийза Партс стала чемпионкой Европы среди юниоров на классической дистанции, а Дорис Кудре заняла шестое место среди взрослых на той же трассе.
Эстонка завоевала золото на чемпионате Европы в Финляндии
Юниоры соревновались на индивидуальной дистанции длиной 10,4 километра. Победа досталась эстонке Партс в напряженной борьбе со шведкой Ирис Бергквист, которая днем ранее выиграла спринт.
Партс вышла в лидеры на третьем контрольном пункте, когда прошло чуть больше 18 минут гонки. С этого момента она ни на секунду не уступила первую позицию, хотя преимущество перед преследующей ее Бергквист все время держалось в пределах двадцати секунд. На финише результат Партс составил 41.33, опередив серебряного призера Бергквист на 23 секунды. Бронза досталась швейцарке Лотте Марит Люти, проигравшей победительнице 1 минуту и 25 секунд.
Результаты других эстонок: 23-е место у Кэти Кудре (+16.27), 27-е у Грете Йоханны Корб (+17.57).
Анетт Лийса Партс на финише: «Эмоции у меня сейчас настолько высокие, что сначала даже трудно было поверить в свою победу. Дистанция мне очень подошла - было два очень длинных этапа, где я могла на широких лыжных трассах ехать в полную силу, и я видела, что остальные были медленнее меня. Потом снова шли этапы, где требовалось плотное чтение карты, и там я могла отдохнуть руками и ногами. Сегодня я поставила себе цель попасть в двойку сильнейших и в итоге завоевала долгожданное золото. Теперь в следующем году нужно выиграть больше золота».
Среди эстонских юношей лучшим стал Хенри Керсна, занявший 17-е место. На 12,1-километровой дистанции он показал результат 41.05, уступив победителю, финну Никласу Хирвилахти, 9 минут и 44 секунды. Аксель Маркус Халлик стал 19-м (+10.09), Аудун Пало - 27-м (+22.14).
Кудре вошла в шестерку сильнейших среди взрослых
Дорис Кудре показала на чемпионате Европы среди взрослых свой лучший на данный момент индивидуальный результат на международных титульных соревнованиях, заняв шестое место на классической дистанции. В индивидуальной гонке на 19,2 километра Кудре постепенно наращивала темп и вышла на шестое место, когда за спиной было 68 минут дистанции, а ее отставание от лидера составляло 7 минут и 20 секунд.
Чемпионкой Европы стала шведка Магдалена Олссон с результатом 1.24.02. Серебро завоевала Анна Ульвенсеэн из Норвегии (+2.18), бронза досталась шведке Фриде Сандберг (+2.36). Дорис Кудре уступила победительнице 8 минут и 22 секунды.
Старшая сестра Дорис, Дейзи Кудре-Шнайдер, проиграла чемпионке 10.04 и заняла восьмое место. Эпп Паалберг финишировала 24-й (+16.15), Лиис-Марии Касо была 30-й (+22.00).
Дорис Кудре: «Я стартовала раньше своих основных соперниц и сосредоточенно прошла свою дистанцию. Смогла после ошибки на первом этапе снова собраться и продолжить в хорошем ритме. Благодаря этому моя позиция постепенно улучшалась. Я делала правильный выбор маршрутов и наслаждалась сегодняшним солнечным днем в полной мере - это была точно одна из самых красивых гонок в моей жизни».
На мужской дистанции длиной 25,2 километра эстонцы на этот раз не попали в двадцатку сильнейших. С уверенным преимуществом чемпионом Европы стал швед Йонатан Столь с результатом 1.21.53. Серебро завоевал финн Никлас Экстрём (+2.07), бронза досталась норвежцу Вегарду Гульбрандсену (+3.19).
Маттис Яама стал лучшим из эстонцев, заняв 22-е место с отставанием от победителя 11 минут и 49 секунд. Андрес Рыым финишировал 31-м (+14.46), Кевин Халлоп был 34-м (+16.05), а Олле Ильмар Яама - 42-м (+21.50).
На классической дистанции юниорского чемпионата мира лучшими среди эстонцев стали Кудре и Крахв
В последний день проходившего одновременно юниорского чемпионата мира на дистанции 18,1 километра среди юношей победу одержал финн Пюрю Рииссанен с результатом 1:02.46. Серебро досталось шведу Маттиасу Ларссону (+1.09), бронза - швейцарцу Лавио Мюллеру (+1.19). Лучшими из эстонцев стали Тимо Кудре и Крис Маркус Крахв, занявшие соответственно 15-е (+8.05) и 16-е (+8.37) места. Керто Каасику стал 25-м (+14.27), Маанус Удам - 30-м (+19.19), Эрик Керсна - 33-м (+21.09).
Среди юниорок на дистанции 16,5 километра чемпионкой мира стала шведка Нелли Мортенссон с результатом 1:02.41. Серебро и бронзу завоевали ее соотечественница Майя Лундхольм (+0.43) и финка Йоханна Няскяли (+1.27). Единственная представительница Эстонии Марели Вахер финишировала 23-й, уступив победительнице 17 минут и 13 секунд.