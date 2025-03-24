Эстонка завоевала золото на чемпионате Европы в Финляндии

Партс вышла в лидеры на третьем контрольном пункте, когда прошло чуть больше 18 минут гонки. С этого момента она ни на секунду не уступила первую позицию, хотя преимущество перед преследующей ее Бергквист все время держалось в пределах двадцати секунд. На финише результат Партс составил 41.33, опередив серебряного призера Бергквист на 23 секунды. Бронза досталась швейцарке Лотте Марит Люти, проигравшей победительнице 1 минуту и 25 секунд.

Анетт Лийса Партс на финише: «Эмоции у меня сейчас настолько высокие, что сначала даже трудно было поверить в свою победу. Дистанция мне очень подошла - было два очень длинных этапа, где я могла на широких лыжных трассах ехать в полную силу, и я видела, что остальные были медленнее меня. Потом снова шли этапы, где требовалось плотное чтение карты, и там я могла отдохнуть руками и ногами. Сегодня я поставила себе цель попасть в двойку сильнейших и в итоге завоевала долгожданное золото. Теперь в следующем году нужно выиграть больше золота».