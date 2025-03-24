Неполадка в системе управления парома Regula, произошедшая, во время первого рейса на линии Рохукюла - Хелтермаа в понедельник утром, устранена, паром вернется на линию поздно вечером.
В связи с поломкой парома Regula было нарушено сообщение с островом Хийумаа
Техническая неполадка, обнаруженная во время первого рейса, была связана с системой управления парома Regula, клапан которой сломался. На данный момент клапан заменен, а система протестирована. Regula вернется на линию Рохукюла-Хелтермаа на рейс по графику в 22:00.
По словам председателя правления TS Laevad Индрека Рандвеэра, во время первого утреннего рейса произошла неполадка в системе управления парома. Паром смог пришвартоваться, но рейсы в 8:30 из Рохукюла и в 10 часов из Хелтермаа отменили.