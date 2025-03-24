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В связи с поломкой парома Regula было нарушено сообщение с островом Хийумаа

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Паром Regula, который выполнял рейсы между материком и островом Хийумаа в качестве резервного судна.
Паром Regula, который выполнял рейсы между материком и островом Хийумаа в качестве резервного судна. Фото: Mihkel Maripuu

Неполадка в системе управления парома Regula, произошедшая, во время первого рейса на линии Рохукюла - Хелтермаа в понедельник утром, устранена, паром вернется на линию поздно вечером.

Техническая неполадка, обнаруженная во время первого рейса, была связана с системой управления парома Regula, клапан которой сломался. На данный момент клапан заменен, а система протестирована. Regula вернется на линию Рохукюла-Хелтермаа на рейс по графику в 22:00.

По словам председателя правления TS Laevad Индрека Рандвеэра, во время первого утреннего рейса произошла неполадка в системе управления парома. Паром смог пришвартоваться, но рейсы в 8:30 из Рохукюла и в 10 часов из Хелтермаа отменили.

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