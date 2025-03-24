В связи с поломкой парома Regula было нарушено сообщение с островом Хийумаа

Техническая неполадка, обнаруженная во время первого рейса, была связана с системой управления парома Regula, клапан которой сломался. На данный момент клапан заменен, а система протестирована. Regula вернется на линию Рохукюла-Хелтермаа на рейс по графику в 22:00.