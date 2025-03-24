Из-за технической неисправности на пароме Regula в понедельник утром отменены отправления по маршруту Рохукюла - Хельтермаа в 8:30 и 10:00.
В связи с поломкой парома Regula нарушено сообщение с островом Хийумаа
По словам председателя правления TS Laevad Индрека Рандвеэра, во время первого рейса в понедельник утром на пароме Regula произошел технический сбой в системе управления судном.
Судно смогло пришвартоваться, но рейсы в 8:30 и 10:00 из Рохукюла и Хельтермаа были отменены, пока команда работает над устранением неисправности. Паром Leigri ходит по расписанию.
Актуальная информация о рейсах Regula будет размещаться на сайте praamid.ee и в Facebook.
Второе основное судно, обслуживающее линию на Хийумаа, Tiiu, находится в доке на судоремонтном заводе BLRT в Таллинне до 2 апреля.