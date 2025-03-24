В связи с поломкой парома Regula нарушено сообщение с островом Хийумаа

По словам председателя правления TS Laevad Индрека Рандвеэра, во время первого рейса в понедельник утром на пароме Regula произошел технический сбой в системе управления судном.

Судно смогло пришвартоваться, но рейсы в 8:30 и 10:00 из Рохукюла и Хельтермаа были отменены, пока команда работает над устранением неисправности. Паром Leigri ходит по расписанию.

Актуальная информация о рейсах Regula будет размещаться на сайте praamid.ee и в Facebook.

Второе основное судно, обслуживающее линию на Хийумаа, Tiiu, находится в доке на судоремонтном заводе BLRT в Таллинне до 2 апреля.