По телефону 1247 можно получить советы, как подготовить себя и близких к кризисам

В последние годы государство активно занимается повышением осведомленности и навыков населения, чтобы люди могли лучше справляться с кризисными ситуациями. В качестве следующего важного шага информация о готовности к кризисным ситуациям и запасов на случаи кризиса, оповещения об опасности, укрытии на месте и масштабной эвакуации будет предоставляться по государственному информационному телефону 1247.

«Безопасность начинается с нас - с нашей осведомленности, готовности и способности действовать в кризисныx ситуацияx. Государство может предоставить поддержку, но вклад каждого человека в защиту своего дома и близких неоценим и очень важeн. Чем лучше мы будем готовы к кризисам, тем сильнее будет общество в целом». Государственная информационная линия 1247 и сайт olevalmis.ee помогут вам найти ответы на вопросы о том, как обеспечить готовность к кризису для себя, своей семьи и общества», - сказалa Туули Ряйм, заместитель канцлера Министерства внутренних дел по готовности к кризисам и гражданской защите