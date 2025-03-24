Ранее информацию о готовности к чрезвычайным ситуациям можно было получить на сайте olevalmis.ee, но с 24 марта появиться возможность обращаться по государственному информационному телефону 1247 с различными вопросами касающимися готовности к кризисам, запасов на случаи кризиса, системы оповещения, укрытия и масштабной эвакуации.
По телефону 1247 можно получить советы, как подготовить себя и близких к кризисам
В последние годы государство активно занимается повышением осведомленности и навыков населения, чтобы люди могли лучше справляться с кризисными ситуациями. В качестве следующего важного шага информация о готовности к кризисным ситуациям и запасов на случаи кризиса, оповещения об опасности, укрытии на месте и масштабной эвакуации будет предоставляться по государственному информационному телефону 1247.
«Безопасность начинается с нас - с нашей осведомленности, готовности и способности действовать в кризисныx ситуацияx. Государство может предоставить поддержку, но вклад каждого человека в защиту своего дома и близких неоценим и очень важeн. Чем лучше мы будем готовы к кризисам, тем сильнее будет общество в целом». Государственная информационная линия 1247 и сайт olevalmis.ee помогут вам найти ответы на вопросы о том, как обеспечить готовность к кризису для себя, своей семьи и общества», - сказалa Туули Ряйм, заместитель канцлера Министерства внутренних дел по готовности к кризисам и гражданской защите
По словам руководителя служб Центра тревоги Кармен Окс, роль информационного телефона 1247 за последние годы значительно возросла. «Если изначально у нас было только четыре партнёра, то сегодня их число удвоилось, а содержание услуг расширилось в соответствии с потребностями общества. Во время кризисов мы принимаем звонки в рамках кризисной информации и при необходимости передаём информацию о пострадавших их близким. Теперь к этому добавляется информация по вопросам готовности и гражданской защиты. Это логичный и рациональный шаг — если в одном учреждении уже создана надёжная и эффективная услуга, её следует использовать максимально».
«Задача Спасательного департамента - обеспечить всех жителей Эстонии необходимыми знаниями и навыками, чтобы они могли как можно лучше и самостоятельно справляться с кризисами. Мы живем в эпохe кризисов и должны быть готовы к неожиданностям. Опыт Украины в борьбе с российской агрессией показал, что общество может функционировать даже в тяжёлых условиях, если люди подготовлены. Гражданская защита начинается с осведомлённости и готовности», - отметил заместитель директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг.
Государственный информационный телефон 1247 работает круглосуточно и обслуживает на эстонском, русском и английском языках. По этому номеру можно получить информацию по вопросам, связанным с государственными дорогами (Департамент транспорта), экологией (Департамент окружающей среды), услугами полиции (Департамент полиции и погранохраны), оформлением ДТП (Фонд страхования дорожного движения), а также по услугам Спасательного департамента и вопросам готовности к кризисам. В период до, во время и после выборов можно получить информацию о выборах через 1247.