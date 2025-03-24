Если продажи дополнительных билетов на предстоящий Праздник песни и танца продолжатся в том же темпе, они могут быть распроданы еще до начала праздничной недели.
Наибольшим спросом пользовались билеты на представления праздника танца и сидячие места на воскресный большой концерт праздника песни. За прошедшую неделю было продано 3000 билетов на праздник танца, 3678 - на большой концерт и 1074 - на концерт открытия праздника песни.
По словам руководителя фонда «Эстонский праздник песни и танца» Маргуса Тоомла, это подтверждает, насколько важное место занимает праздник в жизни наших людей. «Если интерес к билетам сохранится на том же уровне, они могут закончиться задолго до начала праздничной недели», - сказал Тоомла.
По его словам, тем, кто твердо намерен участвовать в празднике песни на Певческом поле, стоит поторопиться с покупкой билетов, а не откладывать ее.
«По сравнению с 2019 годом, когда билеты, как помнится, закончились в день праздника, нынешний интерес заметно выше», - добавил он. Если тогда к этому времени было продано 52 000 билетов, то в этом году уже 82 000.
По словам Тоомла, дополнительные места на трибунах праздника танца, продажа которых началась во вторник, были распроданы всего за 21 минуту. В первые минуты на сайт Piletilevi зашли 94 000 желающих, при этом до 16 000 человек одновременно находились в электронной очереди.
«Учитывая небывалый интерес, настоятельно советую не откладывать покупку билетов, чтобы гарантировать себе место на летнем большом празднике», - подчеркнул он.
На данный момент еще можно приобрести билеты как на субботний концерт открытия, так и на воскресный большой концерт праздника песни. На субботний концерт доступно 1358 сидячих мест и 30 763 билета в общую зону. На воскресный большой концерт осталось 19 043 билета в общую зону.
Открытие праздника песни пройдет в субботу после традиционного праздничного шествия и продлится до вечера. Как отмечает художественный руководитель праздника Хели Юргенсон, концерт открытия будет посвящен диалектам эстонского языка и регионам их распространения. «С наступлением сумерек концерт станет еще более особенным и впечатляющим благодаря анимационному сопровождению от Сандера Йоона», - добавил он.
Билеты по льготной цене можно приобрести в Piletilevi до конца мая.
XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца пройдет с 3 по 6 июля 2025 года в Таллинне. Художественным руководителем праздника песни является Хели Юргенсон, главным постановщиком праздника танца – Хелена-Мариана Рейманн, а творческим руководителем праздника народной музыки – Хелин Пихлап. Организатором Праздника песни и танца выступает фонд «Эстонский праздник песни и танца».