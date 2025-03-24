В субботу стало известно, что Партия реформ намерена назначить Кулдара Лейси министром инфраструктуры, Андреса Сутть - министром энергетики и окружающей среды, а Кармен Йоллер - министром социальных дел. Партия «Ээсти 200» выдвинула Игоря Таро на пост министра внутренних дел, а Хендрика Терраса - на должность министра регионального развития и сельского хозяйства.

Свои должности сохранят премьер-министр Кристен Михал, министр финансов Юрген Лиги, министр обороны Ханно Певкур, министр культуры Хейди Пурга, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (все из Партии реформ), а также три представителя «Ээсти 200»: министр образования и науки Кристина Каллас, министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Нынешние министр климата Йоко Алендер и министр социальной защиты Сигне Рийсало (обе из Партии реформ) в новом составе правительства не останутся.