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Политологи не прогнозируют коалиционным партиям быстрого роста рейтинга (1)

Перевод: Ева Ойжинская
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В правительстве начинают работу новые министры (на фото в верхнем ряду слева направо): министр социальных дел Кармен Йоллер, министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть, министр инфраструктуры Кулдар Лейс, министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Террас и министр внутренних дел Игорь Таро.
В правительстве начинают работу новые министры (на фото в верхнем ряду слева направо): министр социальных дел Кармен Йоллер, министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть, министр инфраструктуры Кулдар Лейс, министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Террас и министр внутренних дел Игорь Таро. иллюстрация: Postimees

В субботу, 22 марта, партии правящей коалиции объявили новый состав правительства. По мнению политологов, выборы кандидатов не стали неожиданностью.

В субботу стало известно, что Партия реформ намерена назначить Кулдара Лейси министром инфраструктуры, Андреса Сутть - министром энергетики и окружающей среды, а Кармен Йоллер - министром социальных дел. Партия «Ээсти 200» выдвинула Игоря Таро на пост министра внутренних дел, а Хендрика Терраса - на должность министра регионального развития и сельского хозяйства.

Свои должности сохранят премьер-министр Кристен Михал, министр финансов Юрген Лиги, министр обороны Ханно Певкур, министр культуры Хейди Пурга, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (все из Партии реформ), а также три представителя «Ээсти 200»: министр образования и науки Кристина Каллас, министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Нынешние министр климата Йоко Алендер и министр социальной защиты Сигне Рийсало (обе из Партии реформ) в новом составе правительства не останутся.

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