В субботу, 22 марта, партии правящей коалиции объявили новый состав правительства. По мнению политологов, выборы кандидатов не стали неожиданностью.
Для подписчиков
Политологи не прогнозируют коалиционным партиям быстрого роста рейтинга (1)
В субботу стало известно, что Партия реформ намерена назначить Кулдара Лейси министром инфраструктуры, Андреса Сутть - министром энергетики и окружающей среды, а Кармен Йоллер - министром социальных дел. Партия «Ээсти 200» выдвинула Игоря Таро на пост министра внутренних дел, а Хендрика Терраса - на должность министра регионального развития и сельского хозяйства.