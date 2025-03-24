В ходе 58 сессии Совета по правам человека ООН, которая проходит в Женеве с 24 февраля по 04 апреля 2025 года, епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ МП) Даниил зачитал обращение, в котором обвинил Эстонию в нарушении международного права. Его поддержали несколько международных организаций, прямо аффилированных с Россией.
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Епископ Даниил попросил защиты у ООН и заявил о необходимости предотвращения «геноцида» в Эстонии
Обращение епископа Даниила было недлинным, но с жесткими формулировками в адрес ЭР. Он прочел его по видеосвязи. Излагаем его доклад полностью.