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Епископ Даниил попросил защиты у ООН и заявил о необходимости предотвращения «геноцида» в Эстонии

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Епископ Тартуский Даниил, викарий Таллиннской епархии ЭПЦ МП
Епископ Тартуский Даниил, викарий Таллиннской епархии ЭПЦ МП Фото: Olena Sokolova

В ходе 58 сессии Совета по правам человека ООН, которая проходит в Женеве с 24 февраля по 04 апреля 2025 года, епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ МП) Даниил зачитал обращение, в котором обвинил Эстонию в нарушении международного права. Его поддержали несколько международных организаций, прямо аффилированных с Россией.

Обращение епископа Даниила было недлинным, но с жесткими формулировками в адрес ЭР. Он прочел его по видеосвязи. Излагаем его доклад полностью. 

«Согласно методике ООН по раннему предотвращению геноцида, таргетирование группы людей по национальному, этническому, религиозному или иному признаку, и формирование к ним вражды, может привести к ужасным последствиям.

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