Нет сомнений, что Эстония переживает самое опасное время с момента восстановления независимости. Во всем мире нынешнее время сравнивают с началом Второй мировой войны, которая привела к оккупации Эстонии Советским Союзом в 1940 году. Осенью 1939 года руководители нашего государства были открыто убеждены, что Эстонии ничего не угрожает. Одним из ключевых моментов эпохи молчания была пассивность, характерная для эстонской политики того времени.

Необходимо преодолеть нынешнюю инертность. Вопрос не только в смене правительства, количестве мест в Рийгикогу или в том, кто получит тот или иной министерский портфель. В обычные времена это было бы захватывающей новостью, но, к сожалению, мы больше не живем в обычные времена.

Postimees писал в предыдущей редакционной статье о министре обороны Ханно Певкуре (Партия рефор), который ведет свои дела тихо и мудро за кулисами и поэтому на данный момент уже не подходит на должность министра обороны. Роль премьер-министра охватывает не только сферу обороны, но и руководство всей страной.