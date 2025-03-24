Эстония вновь переживает поворотный момент в (своей) истории, и у премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) есть возможность войти в историю как политику, твердой рукой отстоявшему независимость Эстонии в трудные времена. Или наоборот...
Нет сомнений, что Эстония переживает самое опасное время с момента восстановления независимости. Во всем мире нынешнее время сравнивают с началом Второй мировой войны, которая привела к оккупации Эстонии Советским Союзом в 1940 году. Осенью 1939 года руководители нашего государства были открыто убеждены, что Эстонии ничего не угрожает. Одним из ключевых моментов эпохи молчания была пассивность, характерная для эстонской политики того времени.
Необходимо преодолеть нынешнюю инертность. Вопрос не только в смене правительства, количестве мест в Рийгикогу или в том, кто получит тот или иной министерский портфель. В обычные времена это было бы захватывающей новостью, но, к сожалению, мы больше не живем в обычные времена.
Postimees писал в предыдущей редакционной статье о министре обороны Ханно Певкуре (Партия рефор), который ведет свои дела тихо и мудро за кулисами и поэтому на данный момент уже не подходит на должность министра обороны. Роль премьер-министра охватывает не только сферу обороны, но и руководство всей страной.
Бывший государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что историю творят не институты, а исторические личности. В то время, когда мы наблюдаем ослабление ряда международных институтов и возвышение влиятельных личностей, это наблюдение подтвердилось. Эстонии тоже нужны сильные личности, но в хорошем смысле – не разрушители, а хранители единства. Потому что российские спецслужбы, предатели и прочие друзья России в любом случае работают над демонтажем эстонского государства. Эстонии как никогда нужен умный, энергичный и активный лидер.
Народ Эстонии должен видеть, что премьер-министр поддерживает всех нас и руководит страной. Мандат, полученный на выборах в Рийгикогу в 2023 году, ослаб в результате деятельности Партии реформ, но все еще остается в ее руках.
Главным оправданием создания новой коалиции Партией реформ было противодействие соцдемов в правительстве, которое мешало проведению ряда реформ. Теперь, когда соцдемы покинули правительство, у Партии реформ и особенно у премьер-министра появилась возможность показать, на что они способны с «развязанными руками».
Если эта возможность будет упущена, существует большой вопрос, представится ли другая. Разница с 1939 годом, однако, в том, что Эстония не одинока, а Украина все еще свободна. Но тревожные звоночки должны звенеть, как об этом ясно дали понять в прошлом году тогдашний главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем и тогдашний канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.
Если внешняя угроза заключается в том, что за нами шпионят из-за восточной границы, то наша внутренняя опасность заключается в том, что мы пугаемся и зарываем голову в песок. Премьер-министр лично должен вести за собой и предлагать Эстонии решения. Ведь именно от его вклада и энергии во многом будет зависеть судьба Эстонии в предстоящие решающие годы. История не верит в поздние оправдания и слезы.