Как уже упоминалось, Белый дом надеется достичь перемирия до 20 апреля - то есть, до Пасхи. Однако источники Bloomberg считают, что этого может не произойти, поскольку стороны пока не пришли к взаимопониманию.

Ранее эта дата уже называлась как целевая для США. Теперь же, когда она произнесена вслух, Россия получила стимул сорвать переговорный график.

Немецкое издание Bild представило точку зрения одного профессора, согласно которому Россия может уже этой осенью напасть на Литву, поскольку планирует масштабные военные учения в Беларуси. В информационной войне это можно считать новой небольшой победой Москвы.

Между тем появились сообщения, что 23 марта рано утром украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. После удара 19 марта по нефтепроводной инфраструктуре на Северном Кавказе пожар до сих пор не потушен.

Целью атаки дронов российской армии вчера вечером снова стал Киев. Сообщается о повреждении двух жилых домов. Россия регулярно атакует дронами населенные пункты в прифронтовой зоне.

Обстановка на фронте

Активность российской армии на фронтах сохраняется на уровне предыдущих дней. Основные направления атак - Курская область и район Покровска. Тактическая авиация ежедневно использует от 60 до 80 планирующих бомб, из них 25–30 процентов - на территории Курской области.