Информации о переговорах делегаций Украины и США, состоявшихся в Саудовской Аравии, практически нет, и это, скорее, хороший знак. Куда важнее сегодняшняя встреча представителей США и России, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ США приоткрыли завесу над ходом мирных переговоров
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что России будет предложено вернуть Украине депортированных с оккупированных территорий детей - как жест, направленный на восстановление доверия. В нынешнем контексте обращение к этому вопросу вовсе не кажется неуместным.
По словам Уолтца, путь к перемирию должен быть поэтапным, с постепенным введением новых ограничений. Первоочередной мерой должно стать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.
Российские СМИ (при помощи Уиткоффа) пытаются создать впечатление, что решение о прекращении атак было принято сразу после телефонного разговора президентов России и США, и именно Украина якобы нарушила договоренности.
Однако поведение Москвы позволяет предположить, что удары украинских дронов создают для нее серьезные трудности.
Далее, по словам Уолтца, должен последовать обмен военнопленными, затем - обеспечение безопасности торгового судоходства в Черном море. Самым сложным этапом он считает прекращение огня на линии соприкосновения. Тем не менее, такой план выглядит вполне реалистичным - не столь важно, кто его предложил.
Ссылаясь на источники в Белом доме, Bloomberg сообщает, что администрация президента США надеется достичь перемирия до 20 апреля.
Для России, помимо прекращения воздушных атак, важно также сохранить свободный доступ к портам. Пока Черноморский флот не способен блокировать украинские порты, Москве выгодно согласиться на морское перемирие, чтобы вернуть военные корабли в крымские гавани.
Это создает риск: Кремль может использовать элементы перемирия исключительно для улучшения своей тактической позиции. Поэтому постепенное внедрение перемирия сработает только при условии постоянного и мощного давления на Россию - при этом давление не обязательно должно быть публичным.
Как уже упоминалось, Белый дом надеется достичь перемирия до 20 апреля - то есть, до Пасхи. Однако источники Bloomberg считают, что этого может не произойти, поскольку стороны пока не пришли к взаимопониманию.
Ранее эта дата уже называлась как целевая для США. Теперь же, когда она произнесена вслух, Россия получила стимул сорвать переговорный график.
Немецкое издание Bild представило точку зрения одного профессора, согласно которому Россия может уже этой осенью напасть на Литву, поскольку планирует масштабные военные учения в Беларуси. В информационной войне это можно считать новой небольшой победой Москвы.
Между тем появились сообщения, что 23 марта рано утром украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. После удара 19 марта по нефтепроводной инфраструктуре на Северном Кавказе пожар до сих пор не потушен.
Целью атаки дронов российской армии вчера вечером снова стал Киев. Сообщается о повреждении двух жилых домов. Россия регулярно атакует дронами населенные пункты в прифронтовой зоне.
Обстановка на фронте
Активность российской армии на фронтах сохраняется на уровне предыдущих дней. Основные направления атак - Курская область и район Покровска. Тактическая авиация ежедневно использует от 60 до 80 планирующих бомб, из них 25–30 процентов - на территории Курской области.
Вчера в украинских соцсетях появилась информация, что бойцы спецподразделений Украины уничтожили в ходе диверсионной операции четыре вертолета и один штурмовик Су-27. Подробности о месте операции не раскрывались. Позже появилось и видео удара по самолету.
Сегодня утром командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что на территории Белгородской области РФ были уничтожены два ударных вертолета Ка-52 и два армейских Ми-8. Удар был нанесен системами HIMARS - цели были поражены на земле.
В районе Курска и Сум российская армия продолжает активно атаковать позиции ВСУ, но без успеха. По данным российских военных блогеров, к юго-востоку от этого направления украинские войска расширили зону операции в Белгородской области и взяли под контроль одно из сел. В ответ российские военные начали подрывать мосты, чтобы замедлить продвижение ВСУ.
На Харьковском направлении продолжаются низкоинтенсивные позиционные бои.
На Купянском направлении атаки российских подразделений были слабыми. Украинские силы освободили одно из сел к югу от Купянска. Потеря этого населенного пункта представляет потенциальную угрозу для логистики российской группировки и может привести к переброске резервов с других направлений.
На Лиманском направлении атаки российских сил были более интенсивными, но не увенчались успехом.
Активизировались действия на Северском направлении, однако безрезультатно.
В районе Бахмута продолжаются позиционные бои в городе Часов Яр. Жесткие столкновения идут и в Торецке, но линия фронта остается неизменной.
На Покровском направлении активность российских войск немного возросла, однако украинская армия удерживает позиции.
Юго-западнее Донецка атак было меньше, изменений на этом участке не зафиксировано.
На южном фронте вчера произошли несколько разведывательных стычек в районе Гуляйполя.