В Саудовской Аравии начались переговоры США с делегацией России. Что об этом известно

Переговоры стартовали в воскресенье: американская делегация встретилась с украинской. Сегодня утром начался второй этап - российско-американская встреча.

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на прошлой неделе довольно подробно рассказал о формате предстоящих переговоров.

«Будут проходить непрямые дискуссии. Одна группа будет в этой комнате, а другая - в другой. И они будут заниматься переговорами - это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех», - сказал Келлог.

Этот формат подтвердил и президент Украины. После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявил, что никаких прямых контактов с российского стороной не планируется.

«Будут технические наши команды, я так понимаю, структура такая, что встреча будет Украины с Америкой. А потом Америка с Россией. Или это будут параллельные такие встречи в одной стране на одну тематику», - сказал Зеленский.

Переговоры в воскресенье не станут последними для Украины на этом этапе: украинская делегация не покинула после этого Саудовскую Аравию и ожидает результатов встречи Москвы и Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Рада».

Что обсуждается

И США, и Украина подчеркивают, что переговоры будут техническими. Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что главная тема, как и прежде - это прекращение огня.