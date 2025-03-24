У компаний Triple Net Capital, реализовавших ряд крупных проектов в Таллинне, возникли налоговые задолженности, а совладелец фирмы дает местами расплывчатые и противоречивые комментарии о деятельности застройщика. Лишь одно можно сказать точно: Triple Net не исключает возможность продажи некоторых своих проектов, пишет dv.ee.
Известный девелопер погряз в долгах и подумывает продать лакомый участок
По словам одного из владельцев компании Андреса Урба, налоговые задолженности не свидетельствуют о серьёзных проблемах, а лишь показывают, что планировать денежный поток стало сложнее, чем раньше.
О напряженной ситуации с денежными потоками говорит и тот факт, что хотя активы группы достигают почти 90 миллионов евро, с лета прошлого года материнская компания Triple Net Capital тоже платит налоги с перебоями.
Говоря об истоках нынешних проблем, Урб упоминает крупный и амбициозный проект Vektor, расположенному по адресу Пярнуское шоссе, 137 в Таллинне.
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