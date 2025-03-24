Пн, 24.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Известный девелопер погряз в долгах и подумывает продать лакомый участок

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Строительтсво комплекса Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне.
Строительтсво комплекса Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне. Фото: Oleg Hartšenko/ Nordecon AS

У компаний Triple Net Capital, реализовавших ряд крупных проектов в Таллинне, возникли налоговые задолженности, а совладелец фирмы дает местами расплывчатые и противоречивые комментарии о деятельности застройщика. Лишь одно можно сказать точно: Triple Net не исключает возможность продажи некоторых своих проектов, пишет dv.ee.

По словам одного из владельцев компании Андреса Урба, налоговые задолженности не свидетельствуют о серьёзных проблемах, а лишь показывают, что планировать денежный поток стало сложнее, чем раньше.

О напряженной ситуации с денежными потоками говорит и тот факт, что хотя активы группы достигают почти 90 миллионов евро, с лета прошлого года материнская компания Triple Net Capital тоже платит налоги с перебоями.

Говоря об истоках нынешних проблем, Урб упоминает крупный и амбициозный проект Vektor, расположенному по адресу Пярнуское шоссе, 137 в Таллинне.

Читайте подрбнее на dv.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх