Известный девелопер погряз в долгах и подумывает продать лакомый участок

По словам одного из владельцев компании Андреса Урба, налоговые задолженности не свидетельствуют о серьёзных проблемах, а лишь показывают, что планировать денежный поток стало сложнее, чем раньше.

О напряженной ситуации с денежными потоками говорит и тот факт, что хотя активы группы достигают почти 90 миллионов евро, с лета прошлого года материнская компания Triple Net Capital тоже платит налоги с перебоями.

Говоря об истоках нынешних проблем, Урб упоминает крупный и амбициозный проект Vektor, расположенному по адресу Пярнуское шоссе, 137 в Таллинне.

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