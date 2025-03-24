В воскресенье вечером определился четвертый соперник сборной Эстонии по футболу в отборочном цикле чемпионата мира – им стала четырехкратная чемпионка мира Италия.
Италия станет соперником Эстонии в отборе на ЧМ
Команда Апеннин проиграла Германии по сумме двух матчей в плей-офф Лиги наций со счетом 4:5, и таким образом попала в отборочную группу I, где уже были Эстония, Норвегия, Израиль и Молдова.
Что касается Лиги наций, то Германия в первом тайме матча с Италией вела со счетом 3:0, и казалось, что все решено. Однако во второй половине игры итальянцы вернулись в игру и сравняли счет на пятой компенсированной минуте – 3:3. Тем не менее, поскольку первый матч завершился победой Германии 2:1, именно она прошла дальше.
В полуфинале Португалия встретится с Данией. Хотя первый матч завершился победой датчан 1:0, ответная игра перешла в дополнительное время. В основное время Португалия выиграла 3:2, и по сумме двух встреч счет стал 3:3. В овертайме португальцы забили еще два мяча.
Во втором полуфинале встретятся Испания и Франция. Первая из них оказалась сильнее Нидерландов по итогам двух матчей: первый завершился вничью 2:2, а и в ответной игре после 90 минут счет был таким же. В дополнительное время обе команды забили по голу, а путевка в полуфинал решилась в серии пенальти, которую испанцы выиграли со счетом 5:4.
Франции пришлось попотеть с Хорватией, так как первый матч она проиграла 0:2, но во втором добилась победы с таким же счетом. Поскольку в дополнительное время голов не было, победитель вновь определился в серии пенальти, где Франция оказалась сильнее – 5:4.
Если первый раунд плей-офф Лиги наций состоял из домашних и выездных матчей, то победитель полуфинала и финала определится в одном туре. Полуфиналы пройдут 4–5 июня, финал – 8 июня.
Эстония начала отборочный цикл ЧМ в субботу с поражения 1:2 от Израиля, завтра предстоит выездной матч с Молдовой. Первый матч с Италией Эстония проведет в гостях в сентябре, ответная игра состоится месяцем позже в Таллинне.
Сборная Эстонии принимала Италию в сентябре 2010 года на стадионе Лиллекюла. В том матче Эстония вышла вперед в первом тайме после гола Сергея Зенева.
Мужская сборная Эстонии провела с Италией семь матчей, и все они завершились в пользу соперника. Дважды команды встречались в отборе на чемпионат мира, четыре раза – в рамках отборочного цикла чемпионата Европы, один раз – в товарищеском матче.
Эстонии удалось забить Италии всего два мяча, тогда как в семи встречах в ее ворота влетело 20. Ближе всего к тому, чтобы «укусить» итальянцев, Эстония была в 2010 году на Лиллекюла – в отборочном матче чемпионата Европы Зенев открыл счет в первом тайме. Однако спустя час игры Италия за три минуты отправила два мяча в ворота хозяев, и матч был решен.
Отборочные матчи сборной Эстонии по футболу на чемпионат мира:
22 марта в 21:45 Израиль – Эстония 2:1
25 марта в 19:00 Молдова – Эстония
6 июня в 21:45 Эстония – Израиль, стадион A. Le Coq Arena
9 июня в 21:45 Эстония – Норвегия, стадион A. Le Coq Arena
5 сентября в 21:45 Италия – Эстония
11 октября в 21:45 Эстония – Италия, стадион A. Le Coq Arena
14 октября в 19:00 Эстония – Молдова, стадион A. Le Coq Arena
13 ноября в 19:00 Норвегия – Эстония