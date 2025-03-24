Италия станет соперником Эстонии в отборе на ЧМ

Команда Апеннин проиграла Германии по сумме двух матчей в плей-офф Лиги наций со счетом 4:5, и таким образом попала в отборочную группу I, где уже были Эстония, Норвегия, Израиль и Молдова.

Что касается Лиги наций, то Германия в первом тайме матча с Италией вела со счетом 3:0, и казалось, что все решено. Однако во второй половине игры итальянцы вернулись в игру и сравняли счет на пятой компенсированной минуте – 3:3. Тем не менее, поскольку первый матч завершился победой Германии 2:1, именно она прошла дальше.

В полуфинале Португалия встретится с Данией. Хотя первый матч завершился победой датчан 1:0, ответная игра перешла в дополнительное время. В основное время Португалия выиграла 3:2, и по сумме двух встреч счет стал 3:3. В овертайме португальцы забили еще два мяча.

Во втором полуфинале встретятся Испания и Франция. Первая из них оказалась сильнее Нидерландов по итогам двух матчей: первый завершился вничью 2:2, а и в ответной игре после 90 минут счет был таким же. В дополнительное время обе команды забили по голу, а путевка в полуфинал решилась в серии пенальти, которую испанцы выиграли со счетом 5:4.