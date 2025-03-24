Женщина выпала из окна третьего этажа и приземлилась на припаркованный автомобиль

Пресс-секретарь полиции Хеди Таммелехт сказала Saarte Hääl, что полиция получила сообщение об этом происшествии в 16:45.

«Полиция оказала помощь на месте и не выявила ничего криминального. Это был несчастный случай», - пояснила Таммелехт.

По предварительным данным, пострадавшая из окна вытряхивала коврик и потеряла равновесие. Она упала головой вперед и приземлилась на лобовое стекло припаркованного у дома BMW. В результате падения была повреждена и приборная панель автомобиля.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Курессаарескую больницу. Больница не раскрыла информацию о состоянии ее здоровья.