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Женщина выпала из окна третьего этажа и приземлилась на припаркованный автомобиль

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Фото статьи
Фото: Erakogu

В четверг, 20 марта, женщина выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома в центре Курессааре.

Пресс-секретарь полиции Хеди Таммелехт сказала Saarte Hääl, что полиция получила сообщение об этом происшествии в 16:45.

«Полиция оказала помощь на месте и не выявила ничего криминального. Это был несчастный случай», - пояснила Таммелехт.

По предварительным данным, пострадавшая из окна вытряхивала коврик и потеряла равновесие. Она упала головой вперед и приземлилась на лобовое стекло припаркованного у дома BMW. В результате падения была повреждена и приборная панель автомобиля.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Курессаарескую больницу. Больница не раскрыла информацию о состоянии ее здоровья.

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