В четверг, 20 марта, женщина выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома в центре Курессааре.
Женщина выпала из окна третьего этажа и приземлилась на припаркованный автомобиль
Пресс-секретарь полиции Хеди Таммелехт сказала Saarte Hääl, что полиция получила сообщение об этом происшествии в 16:45.
«Полиция оказала помощь на месте и не выявила ничего криминального. Это был несчастный случай», - пояснила Таммелехт.
По предварительным данным, пострадавшая из окна вытряхивала коврик и потеряла равновесие. Она упала головой вперед и приземлилась на лобовое стекло припаркованного у дома BMW. В результате падения была повреждена и приборная панель автомобиля.
Скорая помощь доставила пострадавшую в Курессаарескую больницу. Больница не раскрыла информацию о состоянии ее здоровья.