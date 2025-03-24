СМИ: Bolt начал войну на рынке таксоизвоза Дании

Эстонская технологическая компания Bolt приобрела датскую компанию Viggo, предлагающую услуги совместных поездок. Это первое поглощение в истории Bolt и первый выход компании на датский рынок совместных поездок. На данный момент у Bolt есть бизнес по прокату электросамокатов в Копенгагене.
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Viggo насчитывает 450 электромобилей и 450 000 пользователей в датской столице и Орхусе (втором по величине городе Дании после Копенгагена), пишет Sifted, портал, освещающий новости европейского сектора стартапов и венчурного капитала.