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СМИ: Bolt начал войну на рынке таксоизвоза Дании

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Приложение Bolt.
Приложение Bolt. Фото: Remo Tõnismäe

Эстонская технологическая компания Bolt приобрела датскую компанию Viggo, предлагающую услуги совместных поездок. Это первое поглощение в истории Bolt и первый выход компании на датский рынок совместных поездок. На данный момент у Bolt есть бизнес по прокату электросамокатов в Копенгагене.

Viggo насчитывает 450 электромобилей и 450 000 пользователей в датской столице и Орхусе (втором по величине городе Дании после Копенгагена), пишет Sifted, портал, освещающий новости европейского сектора стартапов и венчурного капитала.

Bolt также подписал партнерское соглашение с датской таксомоторной компанией Taxi 4x27, у которой более 600 такси, которые теперь можно использовать с приложением Bolt.

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