СМИ: Bolt начал войну на рынке таксоизвоза Дании

Эстонская технологическая компания Bolt приобрела датскую компанию Viggo, предлагающую услуги совместных поездок. Это первое поглощение в истории Bolt и первый выход компании на датский рынок совместных поездок. На данный момент у Bolt есть бизнес по прокату электросамокатов в Копенгагене.