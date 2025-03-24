Поскольку государство не проверяет, действительно ли отец участвует в воспитании ребенка, некоторые догадались, что, зарегистрировав себя как родителя-одиночку, можно получить немного больше денег. Как утверждает Рагне, сама прибегнувшая к подобной схеме, дело здесь не в стремлении обмануть государство, а в низком уровне жизни населения.
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Фиктивные безотцовщины: как бедность вынуждает семьи искать лазейки в законах
Хотя с годами таких случаев стало заметно меньше, ежегодно в Эстонии рождается около 400 детей, в свидетельствах о рождении которых не указан отец. В настоящее время в стране насчитывается примерно 8500 детей без официально признанного отца. Причины бывают разными, и государство не всегда о них осведомлено: кто-то из матерей не хочет связывать дальнейшую жизнь или воспитание ребенка с отцом, кто-то из отцов отказывается признавать ребенка, а в некоторых случаях мать просто не знает, кто биологический отец. Бывает и так, что женщина становится матерью с помощью анонимного донора спермы, а порой - в результате насилия.