Фиктивные безотцовщины: как бедность вынуждает семьи искать лазейки в законах

Хотя с годами таких случаев стало заметно меньше, ежегодно в Эстонии рождается около 400 детей, в свидетельствах о рождении которых не указан отец. В настоящее время в стране насчитывается примерно 8500 детей без официально признанного отца. Причины бывают разными, и государство не всегда о них осведомлено: кто-то из матерей не хочет связывать дальнейшую жизнь или воспитание ребенка с отцом, кто-то из отцов отказывается признавать ребенка, а в некоторых случаях мать просто не знает, кто биологический отец. Бывает и так, что женщина становится матерью с помощью анонимного донора спермы, а порой - в результате насилия.