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Фиктивные безотцовщины: как бедность вынуждает семьи искать лазейки в законах

Перевод: Ева Ойжинская
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Рагне, которая официально числилась матерью-одиночкой, призналась, что оформить такой статус посоветовала подруга: мол, так жить будет проще.
Рагне, которая официально числилась матерью-одиночкой, призналась, что оформить такой статус посоветовала подруга: мол, так жить будет проще. Фото: Postimees

Поскольку государство не проверяет, действительно ли отец участвует в воспитании ребенка, некоторые догадались, что, зарегистрировав себя как родителя-одиночку, можно получить немного больше денег. Как утверждает Рагне, сама прибегнувшая к подобной схеме, дело здесь не в стремлении обмануть государство, а в низком уровне жизни населения.

Хотя с годами таких случаев стало заметно меньше, ежегодно в Эстонии рождается около 400 детей, в свидетельствах о рождении которых не указан отец. В настоящее время в стране насчитывается примерно 8500 детей без официально признанного отца. Причины бывают разными, и государство не всегда о них осведомлено: кто-то из матерей не хочет связывать дальнейшую жизнь или воспитание ребенка с отцом, кто-то из отцов отказывается признавать ребенка, а в некоторых случаях мать просто не знает, кто биологический отец. Бывает и так, что женщина становится матерью с помощью анонимного донора спермы, а порой - в результате насилия.

Но есть и такие матери, которые самостоятельно или вместе с партнером принимают решение не указывать отца в свидетельстве о рождении ребенка, чтобы получать государственное пособие для родителей-одиночек в размере 80 евро в месяц. Сколько именно таких случаев, сказать трудно, поскольку государство не проверяет, участвует ли отец в воспитании ребенка на самом деле, и если, например, один из родителей не умрет, то в большинстве случаев правда вряд ли вскроется.

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