Пошлины США наносят удар по экономике Финляндии – ВВП может сократиться до 1,6 процента

В прошлом году экспорт в США составил 11 процентов от общего объема экспорта Финляндии. Причем около 60 процентов составляли именно те товары, на которые планируемые пошлины окажут прямое влияние. США угрожают ввести пошлины в размере до 25 процентов на всю продукцию, импортируемую из ЕС, сообщает YLE.