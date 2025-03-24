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Пошлины США наносят удар по экономике Финляндии – ВВП может сократиться до 1,6 процента

Перевод: Сергей Светлов
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Экономика Финляндии только начала восстанавливаться после рецессии, поэтому американские тарифы приходятся на самое неподходящее для Финляндии время. На фото изображена верфь Раума в Финляндии.
Экономика Финляндии только начала восстанавливаться после рецессии, поэтому американские тарифы приходятся на самое неподходящее для Финляндии время. На фото изображена верфь Раума в Финляндии. Фото: Sander Ilvest

Планируемые Соединенными Штатами пошлины на товары из Европейского союза могут стать серьезным ударом для финской экономики. Согласно свежим прогнозам Института экономических исследований ETLA, валовой внутренний продукт Финляндии может снизиться на 0,5-1,6 процента, если все предложенные США тарифные меры вступят в силу.

В прошлом году экспорт в США составил 11 процентов от общего объема экспорта Финляндии. Причем около 60 процентов составляли именно те товары, на которые планируемые пошлины окажут прямое влияние. США угрожают ввести пошлины в размере до 25 процентов на всю продукцию, импортируемую из ЕС, сообщает YLE.

Ключевые экспортные статьи Финляндии - это машины и оборудование, фармацевтические препараты, измерительные приборы, а также бумага и целлюлоза. В то время как из США Финляндия в основном импортирует услуги - они составляют 59 процентов от общего объема импорта.

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