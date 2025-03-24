Планируемые Соединенными Штатами пошлины на товары из Европейского союза могут стать серьезным ударом для финской экономики. Согласно свежим прогнозам Института экономических исследований ETLA, валовой внутренний продукт Финляндии может снизиться на 0,5-1,6 процента, если все предложенные США тарифные меры вступят в силу.
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Пошлины США наносят удар по экономике Финляндии – ВВП может сократиться до 1,6 процента
В прошлом году экспорт в США составил 11 процентов от общего объема экспорта Финляндии. Причем около 60 процентов составляли именно те товары, на которые планируемые пошлины окажут прямое влияние. США угрожают ввести пошлины в размере до 25 процентов на всю продукцию, импортируемую из ЕС, сообщает YLE.