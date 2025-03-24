Подписан всеэстонский коллективный договор в сфере здравоохранения

Коллективный договор гарантирует стабильность и трудовой мир в сфере здравоохранения, что особенно важно в этот период кризисов, чтобы пациенты не остались без медицинской помощи.

В договоре согласованы рост минимальных ставок почасовой оплаты труда врачей, медсестер, санитаров и других специалистов здравоохранения, время труда и отдыха, дополнительное обучение и условия трудового здравоохранения. В соответствии с законом о коллективном договоре условия договора распространяются на всех операторов услуг здравоохранения, деятельность которых финансируется Кассой здоровья или госбюджетом.

Стороны договора поблагодарили государственного примирителя, с помощью которого они урегулировали трудовой спор и достигли соглашения.

Коллективный договор обнародован на сайтах заключивших договор союзов.

Документ подписали Эстонский союз врачей, Эстонский профсоюз работников здравоохранения, Эстонский союз медсестер, Эстонский профсоюз клинических психологов, Эстонский профсоюз клинических логопедов, Эстонский союз больниц и Эстонский союз скорой помощи.