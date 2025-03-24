Таллиннка лишилась крупной суммы после звонка якобы из налоговой

Жительнице столичного района Мустамяэ позвонили от имени Налогово-таможенного департамента и сообщили, что ей пришло письмо, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.

Женщину попросили подтвердить свои банковские реквизиты, что она и сделала, после чего с ее счета было переведено 6725 евро.