Мошенник, выдававший себя за сотрудника Налогово-таможенного департамента, выманил у жительницы Эстонии более 6700 евро.
Таллиннка лишилась крупной суммы после звонка якобы из налоговой
Жительнице столичного района Мустамяэ позвонили от имени Налогово-таможенного департамента и сообщили, что ей пришло письмо, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.
Женщину попросили подтвердить свои банковские реквизиты, что она и сделала, после чего с ее счета было переведено 6725 евро.
В прошлую пятницу полиция начала уголовное расследование по факту мошенничества.