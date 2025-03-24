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Таллиннка лишилась крупной суммы после звонка якобы из налоговой

Редактор: rus.postimees.ee
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Телефонные мошенники продолжают с успехом пользоваться доверчивостью людей.
Телефонные мошенники продолжают с успехом пользоваться доверчивостью людей. Фото: Elmo Riig / Sakala

Мошенник, выдававший себя за сотрудника Налогово-таможенного департамента, выманил у жительницы Эстонии более 6700 евро. 

Жительнице столичного района Мустамяэ позвонили от имени Налогово-таможенного департамента и сообщили, что ей пришло письмо, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.

Женщину попросили подтвердить свои банковские реквизиты, что она и сделала, после чего с ее счета было переведено 6725 евро.

В прошлую пятницу полиция начала уголовное расследование по факту мошенничества.

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