Галерея Аннетт Контавейт вернулась? Смотрите, как теннисистка одержала победу на домашнем турнире высокого уровня

В турнире высокого уровня приняли участие 32 пары, которые были распределены по четырем классам в зависимости от уровня подготовки. В каждом классе пары делились на две группы по четыре участника. Игры проходили в формате тайм-матчей – в течение 20 минут участники играли максимально возможное количество геймов.

В самой сильной категории – «А»-классе - собрались почти все лучшие игроки Эстонии по паделу: из первой десятки женского рейтинга участвовали сразу семь спортсменок. Кроме того, в турнире приняли участие ярчайшая звезда в истории эстонского тенниса Анетт Контавейт, чемпионка Эстонии прошлого лета в смешанном парном разряде Валерия Горлач, а также бывшая профессиональная теннисистка Лийна Сууравик, ставшая чемпионкой мира среди смешанных пар в категории 35+ и чемпионкой Европы в одиночном разряде в той же возрастной группе.

Групповой этап без единого поражения прошли первая ракетка Эстонии в женском паделе Нора Лейнус, игравшая в паре с Анетт Контавейт, а также четвёртая ракетка страны Элизабет Алла, выступавшая вместе с Валерией Горлач. Со второго места из группы А в полуфинал вышли Гендра Рааг и Пилле-Рийн Йыфферт, а из группы B – Кирке Куусквере и Лийна Сууравик.

В первом полуфинале преимущество подтвердили Контавейт и Лейнус, победив Куусквере и Сууравик со счётом 7:2. Во втором полуфинале Алла и Горлач были сильнее Рааг и Йыфферт – 6:3.