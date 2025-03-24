В субботу в новом центре Padelsquare Laagri прошел крупнейший в Эстонии женский турнир по паделу Sportland Ladies Cup. В сильнейшем классе A победу одержали Аннетт Контавейт и первая ракетка Эстонии по паделу Ноора Лейнус.
Галерея ⟩ Аннетт Контавейт вернулась? Смотрите, как теннисистка одержала победу на домашнем турнире высокого уровня
В турнире высокого уровня приняли участие 32 пары, которые были распределены по четырем классам в зависимости от уровня подготовки. В каждом классе пары делились на две группы по четыре участника. Игры проходили в формате тайм-матчей – в течение 20 минут участники играли максимально возможное количество геймов.
В самой сильной категории – «А»-классе - собрались почти все лучшие игроки Эстонии по паделу: из первой десятки женского рейтинга участвовали сразу семь спортсменок. Кроме того, в турнире приняли участие ярчайшая звезда в истории эстонского тенниса Анетт Контавейт, чемпионка Эстонии прошлого лета в смешанном парном разряде Валерия Горлач, а также бывшая профессиональная теннисистка Лийна Сууравик, ставшая чемпионкой мира среди смешанных пар в категории 35+ и чемпионкой Европы в одиночном разряде в той же возрастной группе.
Групповой этап без единого поражения прошли первая ракетка Эстонии в женском паделе Нора Лейнус, игравшая в паре с Анетт Контавейт, а также четвёртая ракетка страны Элизабет Алла, выступавшая вместе с Валерией Горлач. Со второго места из группы А в полуфинал вышли Гендра Рааг и Пилле-Рийн Йыфферт, а из группы B – Кирке Куусквере и Лийна Сууравик.
В первом полуфинале преимущество подтвердили Контавейт и Лейнус, победив Куусквере и Сууравик со счётом 7:2. Во втором полуфинале Алла и Горлач были сильнее Рааг и Йыфферт – 6:3.
Таким образом, в финале сошлись пары, в состав которых входили как паделисты, так и теннисистки. На этот раз непобедимыми остались Контавейт и Лейнус, одолевшие в финале Аллу и Горлач со счётом 8:4. Третье место заняли Рааг и Йыфферт, выиграв матч за бронзу со счётом 7:2.
Контавейт призналась, что играть в паре с первой ракеткой Эстонии по паделу – особенно круто, и результатом она осталась очень довольна. А что оказалось самым сложным при переходе из тенниса в падел?
«Самое трудное – избавиться от теннисных ударов и привыкнуть к игре от стены, но потихоньку становится легче. У меня, правда, не так много времени на тренировки, но один-два раза в неделю получается, и я чувствую себя с каждой игрой все увереннее», – сказала Контавейт.
Партнерша Контавейт Нора Лейнус не скупилась на похвалу и высоко оценила игру Анетт.
«Улучшения идут не потихоньку, а очень быстро! Очень хороший был день – такой быстрый турнир в субботу это очень здорово, а побеждать всегда приятно. Выбор партнера – самое главное, это давно известный факт. Я очень счастлива и уверена, что смогу многому у нее научиться», – прокомментировала Лейнус после финала.
В классе «B» в финале после стремительной концовки победу одержали Кристин Калде и Лиселль Прууль. В классе «C» сильнейшими стали Мария Тоомйые и Сусанна Петерсон, а в классе «D» – Анетт Пуук-Катте и Лийна Лухар.