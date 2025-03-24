Тихановская в Таллинне: белорусская оппозиция открывает представительство в центре города

В знак поддержки город Таллинн предоставляет основанной Светланой Тихановской неккомерческой организации офисное помещение в центре города на льготных условиях аренды. Сегодня там также открывается представительство MTÜ Office of Belarus Democratic Forces in the Republic of Estonia, через которое будет координироваться деятельность белорусской оппозиции в Эстонии и Латвии.

«Эстония не в силах изменить ситуацию в Беларуси, но мы можем внести свой вклад, предоставив безопасное пространство тем, кто работает во имя демократического будущего. Наряду с усилиями украинского народа и государства, деятельность белорусской оппозиции и Светланы Тихановской показывает нам, насколько важно отстаивать и защищать демократию», - отметил мэр Евгений Осиновский.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила город Таллинн и эстонское общество за поддержку в период, когда в Беларуси строго ограничены политические свободы и деятельность независимых СМИ. Она подчеркнула, что солидарность Эстонии играет важную символическую роль в процессе демократизации страны.

Светлана Тихановская баллотировалась в президенты Беларуси в 2020 году после ареста своего супруга, оппозиционного деятеля Сергея Тихановского. После фальсификации результатов выборов и жестокого подавления протестов она была вынуждена покинуть страну и с тех пор живет в политической эмиграции в Литве. Тихановская удостоена ряда престижных международных наград, включая премию имени Сахарова Европейского парламента и орден Министерства иностранных дел Эстонии.

25 марта демократические силы Беларуси отмечают 107-ю годовщину независимости своей страны. По словам Тихановской, этот день является символом мирного сопротивления и надежды, который достойно отмечается и за пределами родины.

Отношения между Эстонией и режимом в Беларуси заморожены, сотрудничество с правительством Лукашенко отсутствует.