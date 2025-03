Тихановская в Таллинне: белорусская оппозиция открывает представительство в центре города

В знак поддержки город Таллинн предоставляет основанной Светланой Тихановской неккомерческой организации офисное помещение в центре города на льготных условиях аренды. Сегодня там также открывается представительство MTÜ Office of Belarus Democratic Forces in the Republic of Estonia, через которое будет координироваться деятельность белорусской оппозиции в Эстонии и Латвии.